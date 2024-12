Luni, 2 Decembrie 2024 (19:17:00)

Senatorul Ioan Stan a demisionat de la conducerea PSD Suceava după rezultatul de la alegerile parlamentare. Potrivit unor surse din partid, anunțul a fost făcut luni seara, în ședința Consiliului Național al PSD. Ioan Stan a spus în cadrul ședinței, desfășurate în sistem online, că renunță la conducerea PSD Suceava în urma rezultatelor obținute în județ de acest partid. Reamintim că PSD Suceava s-a clasat pe locul al doilea după AUR. Social-democrații au obținut 21,53% la Senat și 21,02% la Camera Deputaților și cel mai probabil vor avea doar un senator și doi deputați.

Conducerea interimară a Organizației Județene Suceava a PSD ar urma să fie preluată de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

„De vreo trei săptămâni am discutat cu Gheorghe Șoldan și i-am spus că după ce se termină aceste alegeri mă retrag. Am opt ani și jumătate de când sunt președinte și am considerat că am muncit destul. Și am luat decizia să mă retrag pentru că vin alte timpuri, sunt alt fel de oameni și el este mai potrivit. Legat de rezultatul de la alegerile parlamentare, normal că și eu voiam să câștig. Dar mă retrag pentru că așa am convenit înainte de alegeri. Și mi-am anunțat decizia în această ședință pentru că erau de față și toți membrii Biroului Permanent. Voi rămâne același membru de partid dispus la orice efort pentru colegii mei și pentru județ, așa cum am făcut-o și până acum”, a transmis Ioan Stan.