Duminică, 1 Decembrie 2024 (13:43:13)

Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a declarat că s-a prezentat la urne la alegerile parlamentare pentru că România are nevoie de un Parlament solid și un Guvern solid. Vasile Rîmbu a votat la secția din incinta Grădiniței cu Program Prelungit nr. 7 „ABC”, alături de soția sa. După ce și-a exprimat votul, Vasile Rîmbu a declarat: „Vorba zilei sau citatul zilei: unitate și continuitate. Asta am votat și asta ne dorim. Știm foarte bine contextul geopolitic și faptul că e posibil ca economic să ne confruntăm cu o criză și, desigur, în acest context trebuie să fim uniți și să continuăm pe drumul început. România are nevoie de un Parlament solid și de un Guvern stabil”, a spus Rîmbu.

El consideră că, duminica trecută, clasa politică din România „și-a luat lecția cuvenită”. „Desigur, sentimentul a fost de pedepsire a clasei politice, dar cred că în acest moment noi trebuie să ne reculegem și să gândim pentru binele României și pentru binele Sucevei. La mulți români, pentru ziua de 1 Decembrie, la mulți ani, Suceava, și să auzim numai de bine!”, a încheiat Vasile Rîmbu.