Duminică, 1 Decembrie 2024 (22:24:25)

Coordonatorul județean al AUR Suceava, Ionel Vasiliu, a declarat, duminică seara, că toți candidații AUR la alegerile parlamentare au făcut parte „din comandamentul de protejare a voturilor sucevenilor” și „au ținut piept încercărilor de fraudare a voturilor în județul Suceava”, iar după ziua alegerilor petrecută pe teren și după aflarea estimărilor în urma sondajelor de la urne toți au „un sentiment plăcut”.

„Avem un sentiment plăcut la ceea ce am întâlnit în teren. Pe lângă încercările de fraudare a voturilor din anumite secții, din anumite primării, suntem împăcați cu gândul că cei mai mulți dintre suceveni au înțeles și cred în proiectul AUR. Până și delegații celorlalte formațiuni politice am avut sentimentul că ne-au primit altfel. Noi, cei care suntem candidați, am putut intra în secții și ne-au vorbit altfel față de alegerile trecute. Asta ne arată că lucrurile merg în direcția pozitivă. Exit poll-urile ne dau la un scor bun, de peste 20%. Credem că în județul Suceava scorul va fi mult mai bun decât în alte județe din țară, fiind un județ care a fost permanent, din punct de vedere al rezultatului politic pentru AUR, în primele 5 județe din țară”, a declarat Vasiliu.

Un scor ridicat al AUR în județul Suceava este „un dar făcut românilor”, a spus deputatul AUR Florin Pușcașu. Deputatul împărtășește convingerea colegului său de partid în privința rezultatului final al AUR și al celorlalte partide suveraniste. „Cred că rezultatele vor fi mai bune pentru suveraniști, față de estimări. E valul schimbării care a venit să înlocuiască vechea clasă politică, în mare parte repudiată de către votanți. Inerția sistemului politic și presiunea aparatelor administrative care se află în mâna primarilor PNL și PSD au determinat o reținere în a accepta plenar schimbarea pe care de fapt toată lumea o revendică. Înțelegem și că nu am reușit să avem cele mai convingătoare metode sau mesaje, în contextul în care românii au mari așteptări. Situația actuală îi îndreptățește să-și dorească schimbări, dar n-am avut încă ocazia să confirmăm că suntem binele pe care românii îl așteaptă de 35 de ani”, a spus Pușcașu.

În ceea ce privește posibilitatea ca AUR să fie la guvernare, Florin Pușcașu s-a arătat destul de reținut. „Dacă vom reuși să coagulăm în jurul nostru o majoritate fără acele partide care se fac vinovate în mod evident și fără a-și asuma răspunderea pentru dezastrul în care se află România în aceste momente, dacă vom putea să coagulăm o majoritate de partide curate, cred că vom putea să guvernăm România în următorii 4 ani. Dacă lucrurile se așază în favoarea actualelor partide politice care conduc România, probabil că vor face orice ca să elimine AUR dintr-o viitoare coaliție, iar AUR nu este dispus să negocieze principiile pentru a intra la guvernare. Dau șanse minime de a guverna alături de PNL sau de PSD”, a declarat deputatul AUR Florin Pușcașu.