Duminică, 1 Decembrie 2024 (16:39:38)

Deputatul PSD de Suceava Cătălin Fediuc a declarat că a votat pentru o echipă puternică de parlamentari care să sprijine proiectele lui Gheorghe Șoldan pentru Suceava și pentru fiecare localitate din județ.

„Am votat pentru un Parlament în care să existe o majoritate sigură și capabilă să conducă România spre progres. Am votat pentru un Guvern responsabil, care să ia cele mai bune decizii pentru români, pentru România. Am votat pentru o clasă politică în care scandalurile și acuzațiile nefondate să nu mai fie principala temă de campanie. Am votat cu cei care au demonstrat deja că știu să construiască autostrăzi, spitale regionale, cu cei care au crescut salariile și pensiile românilor. Am votat pentru valorile și principiile noastre creștine. Am votat cu credința și speranța că fetița mea și toți copiii românilor, de altfel, vor crește în siguranță într-o țară europeană, membră NATO”, a declarat Cătălin Fediuc, la ieșirea de la secția de votare.