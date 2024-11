Miercuri, 6 Noiembrie 2024 (15:36:25)

Șase elevi din județul Suceava, cu vârste între 8 și 13 ani, au fost premiați în cadrul unei competiții internaționale de aritmetică mentală din Doha, Qatar, din data de 3 noiembrie.

Palmaresul echipei El’Abacus Suceava, pregătită de trainerele Daniela Lupașcu și Gabriela Lemnar, este unul valoros: Premiu I - Tamara Uhrenciuc, elevă în clasa a VI-a, la Școala Gimnazială Vatra Moldoviței; Premiul al II-lea - Albert Rusu, din clasa a II-a, de la Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului; Premiul al III-lea - Francesca Lemnar, din clasa a VI-a, de la Școala „Teodor Balan” Gura Humorului, Medeea Hârjău, din clasa a VI-a, de la Școala Gimnazială Vatra Moldoviței, Samir Savin, clasa a IV-a, de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, Teodora Măcărescu, clasa a VII-a, de la Școala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului.

Tamara Uhrenciuc, laureată cu cel mai important premiu, are 12 ani și practică de un an aritmetica mintală.

Gabriela Lemnar, învățătoare la Școala Gimnazială din Valea Moldovei și trainer în centrele El’Abacus din Suceava, a relatat că elevii au trecut prin trei probe: proba de calcul pe Soroban (un abac japonez), proba de viteză la calcul mental, cu 60 de exerciții în 10 minute și o testare orală, de superviteză.

Despre metoda de calcul folosită, prin care copii care nici nu au ajuns pe băncile școlii reușesc să facă adunări cu 10 termeni, Gabriela Lemnaru a explicat că „ei învață aritmetică mentală cu ajutorul unei numărători japoneze, un abac japonez numit soroban. Ei și-l întipăresc în minte, iar copiii, fără să mai folosească foaia, să pună numerele unul sub celălalt, ajung să socotească la superviteză. Calcule, adunări, scăderi, radicali, numere negative ș.a.m.d. le pot rezolva”.

Lemnar a mai arătat că elevii ei s-au pregătit intensiv înainte de competiție timp de două luni, antrenându-se totodată și în cadrul altor concursuri locale sau naționale.

Aceasta a mai precizat că soroban sau abacul japonez sprijină dezvoltarea unei gândiri rapide și precise prin metode practice de calcul mental. Această tehnică îmbunătățește concentrarea și atenția, abilitățile matematice, memoria vizuală și auditivă, creativitatea și gândirea logică. Copiii sunt stimulați să-și dezvolte încrederea în sine și să abordeze provocările intelectuale cu entuziasm.

„Sunt unii copii care vin din cauza fricii pe care o au pentru matematică, iar rezultatele sunt foarte bune. Pe alții îi ajută să învețe să cânte mai ușor la un instrument, să rețină mai bine, să aibă raționamente mai bune”, a mai completat profesoara.