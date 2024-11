Administrație

Primarul USR al orașului Milișăuți, Vasile Cărare, continuă și în următorii patru ani colaborarea începută în primul său mandat cu viceprimarul Ioan Hreniuc. Viceprimarul orașului Milișăuți a fost ales în cadrul ședinței Consiliului Local al acestui oraș care a avut loc luni, 4 noiembrie.

„În urma alegerilor din 9 iunie 2024, prin votul cetățenilor din orașul Milișăuți am fost ales consilier local din partea formațiunii politice Dreapta Unită, alături de domnul primar Vasile Cărare și echipa sa. Am candidat ca echipă, Vasile Cărare primar și eu viceprimar, iar cetățenii orașului Milișăuți au confirmat prin votul lor colaborarea foarte bună pe care am avut-o în mandatul 2020-2024. Consider că mandatul trecut a fost încheiat cu un real succes din punct de vedere administrativ, ducându-mi la îndeplinire toate sarcinile și atribuțiunile delegate de către primarul orașului Milișăuți”, a spus Ioan Hreniuc.

El a adăugat că alături de colegii din Primăria Milișăuți a contribuit în calitate de viceprimar la implementarea și finalizarea proiectelor de investiții din planul de management al orașului, a coordonat echipa de angajați administrativi din primărie, „încercând să facem totul pentru ca localitatea noastră să arate așa cum ne dorim cu toții”.

Ioan Hreniuc a ținut să-i mulțumească primarului Vasile Cărare, cât și Consiliului Local pentru susținere și sprijin în ducerea mai departe a realizării tuturor obiectivelor începute în urmă cu patru ani alături de colegii din primărie, pentru sprijinul tuturor locuitorilor orașului. „Voi rămâne același om integru, respectuos și disponibil pentru orice cetățean din localitățile noastre și îi voi sprijini prin orice modalitate legală care îmi va sta în putință”, a încheiat Ioan Hreniuc.