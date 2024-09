Joi, 26 Septembrie 2024 (17:29:48)

Pierdere importantă pentru echipa de handbal masculin CSU Suceava, care nu va putea conta pe unul dintre cei mai importanți jucători în următoarea perioadă. Experimentatul Răzvan Gavriloaia a suferit o fractură a unui deget de la mâna stângă în timpul partidei din runda a IV-a a Ligii Zimbrilor, de la Vaslui, câștigată cu scorul de 31-28 de formația suceveană.

„Pe finalul meciului am simțit dureri, însă nu am dat prea mare atenție, pentru este un lucru obișnuit în acest sport atât de solicitant. Ulterior, mâna a început să se umfle, durerile persistau, așa că am efectuat o radiografie, iar rezultatul a fost unul nedorit. Acum nu-mi rămâne decât să fiu cu inima alături de băieți și sper să mă refac până la duelul de pe teren propriu cu CSM Constanța, programat pe 18 octombrie”, a declarat Răzvan Gavriloaia, care a înscris 7 goluri din tot atâtea aruncări în partida de la Vaslui.