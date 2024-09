PRO SĂNĂTATE

Am vorbit în articolul anterior despre primele trei etape ce duc la dobândirea unei viziuni mai profunde asupra vieții și asupra propriei persoane din perspectiva tiparelor prin care acționăm și reacționăm în viață.

Cea de-a patra etapă a dobândirii unei viziuni profunde apare atunci când am făcut primii pași și suntem nerăbdători să o aflăm, ne-am străduit în acest sens și vrem să punem în practică ceea ce am descoperit prin acea viziune tot mai profundă dobândită până în acest moment. Puține lucruri în viață sunt mai frumoase decât această experiență: o viață schimbată în bine, o înnoire perpetuă. Aceasta este vocația noastră universală, până la sfârșitul vieții. Ea devine la fel de firească precum respirația. Devenim propriul nostru detectiv care, clipă de clipă, are o listă de cazuri de rezolvat. În ceea ce ne privește, aceste cazuri reprezintă lucrurile care ne privesc și care trebuie schimbate și depășite, dar pe care, până acum, nu am reușit să le schimbăm.

În cea de-a patra etapă a viziunii, de obicei ne întrebăm: „Cum mă simt când conștientizez că, de fapt, m-am purtat egoist?” Nădăjduim că, în fața acestei întrebări, vom fi cuprinși de regret și smeriți de viziunea noastră, iar această trăire, în sine, ne va motiva să pornim la drum, să ne schimbăm. În asemenea situații, un prim pas foarte bun ar fi pur și simplu să nu ne mai purtăm deloc egoist. În scurt timp, vom fi uluiți de modul cum acest lucru îi afectează pe cei din jurul nostru. Atunci ne vom smeri și mai mult, căci vom deveni conștienți de câte i-am lipsit pe ceilalți atâta amar de vreme. Într-adevăr, aceste schimbări mult așteptate se pot încheia cu a ne cere iertare din adâncul sufletului pentru tot acest timp irosit.

Însă, chiar și atunci când nu progresăm, avem o speranță și când suntem prinși într-o buclă. Există o serie de modalități prin care această buclă poate fi ruptă. Poate trecem printr-o experiență de viață care ne face să devenim mai reflexivi, mai introspectivi. Ori poate o anumită experiență de viață ne forțează – sau cel puțin pune o presiune asupra noastră – să acceptăm anumite realități. Asemenea momente pot fi șansa noastră de a descoperi lucruri noi despre noi înșine și despre viața noastră, lucruri pe care înainte nu le-am perceput sau nu ne-am îngăduit să le percepem. O asemenea experiență ar putea fi o problemă legată de sănătate care ne pune în fața morții sau a unor schimbări majore. Sau poate am pierdut pe cineva apropiat ori am ajuns la o anumită etapă a vieții. De asemenea, și experiențele interpersonale negative și repetate ne pot aduce într-un punct în care devenim deodată reflexivi și pornim în căutarea unor răspunsuri. Un alt exemplu este când primim un feedback direct de la ceilalți, fiind siliți uneori să schimbăm ceva în felul de a ne purta sau în felul cum i-am tratat pe cei din jur. Pentru unii, asemenea situații pot duce la schimbări majore și dramatice. Și totuși, pentru unii întrezărirea unei perspective mai profunde este trecătoare și uitată rapid. Mai grav chiar, unii dintre noi refuză să afle ce e în sufletul lor, reacționând dur, înfuriindu-se și condamnându-i pe alții. Cu toate acestea, noi urmărim acel prim obiectiv, al unei viziuni mai profunde care catalizează o schimbare puternică.

Dacă ne dorim într-adevăr să ne vindecăm, să ne schimbăm în bine și să ducem o viață corectă, atunci, odată ce avem acea viziune mai profundă, o vom urma și vom tânji după ea. Profunzimea te îndeamnă să fii și mai profund. Dacă avem deschiderea de a lucra cu noi înșine și prindem gustul unei viziuni mai profunde, este foarte greu să redevenim insensibili la ea. Așa se întâmplă, de pildă, când cuiva îi plac romanele polițiste sau jocurile puzzle. Odată ce gustă plăcerea de a rezolva o enigmă sau un puzzle, este foarte probabil că va reveni la acea activitate și o va transforma într-un hobby. Dacă primim gândul că trebuie să mai lucrăm cu noi înșine și dacă începem să ne obișnuim cu gustul leacului, dacă putem spune așa, un leac care nu este mereu plăcut, ajungem să ni se pară respingătoare o viață trăită în ignoranță.

Psiholog Mihai Moisoiu

