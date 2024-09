Marţi, 24 Septembrie 2024 (15:29:59)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost, marți, pe un tronson al viitorului traseu de cicloturism, în lungime totală de 494 de kilometri, din care 193,1 km sunt pe teritoriul județului Suceava. De la Obcina Mestecănișului, Flutur a declarat că acest proiect, care presupune amenajarea a 136,3 km de pistă pe ruta turistică Via Transilvanica, este „absolut surprinzător”, „o investiție curajoasă” care „înseamnă punerea în valoare a zonei turistice”.

Președintele Consiliului Județean Suceava a amintit că administrația județeană a accesat și a primit 16 milioane de euro, în cadrul unui proiect pe care îl implementează în parteneriat cu județele Bistrița-Năsăud și Mureș. Potrivit șefului CJ, kilometrul de pistă de bicicletă amenajat este calculat la 100.000 de euro.

„Suntem în Obcina Mestecănișului, la kilometrul 73 al Via Transilvanica. Pe aici vor trece cei cu bicicletele care vin dinspre Putna și merg spre Vatra Dornei sau invers. Acest proiect are în vedere amenajarea de piste de biciclete pe teren pietruit, tasat, indicatoare, stații de așteptare, de odihnă, asfaltare sau betonare, zone pentru reparat bicicletele. Acest traseu turistic excepțional, Via Transilvanica, vine de la Putna. Pistele de bicicletă le avem prevăzute de la Brodina, apoi Straja, Vicovu de Sus, Putna, Sucevița, Frumosu, Sadova, Câmpulung Moldovenesc, Fundu Moldovei, Pojorâta, Vatra Moldoviței, Moldovița, toată zona aceasta spre Ciocănești, Iacobeni, Vatra Dornei, merge spre Dorna Arini, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Coșna și ieșirea din județ spre Poiana Stampei. Noi acum lucrăm la proiectare și urmează ca cei care câștigă licitația de execuție să vină cu utilaje să pregătească acest minunat traseu turistic care va pune în valoare odată în plus frumusețile Bucovinei”, a explicat Flutur, care a menționat că și alte proiecte ale Consiliului Județean, precum promovarea gastronomiei huțulilor sau consolidarea bisericii de lemn de la Colacu, urmăresc stimularea turismului în zonă.

În investiția în trasee cicloturistice, Consiliul Județean Suceava este lider de proiect, împreună cu 20 de primării, CJ Bistrița-Năsăud cu 15 primării și CJ Mureș cu nouă primării. Finanţarea este prin PNRR. Proiectul presupune amenajare de piste de biciclete, marcaje, indicatoare, lucrări de terasare și reabilitare drumuri și terenuri pe o lungime totală de 494 km în cele trei județe, din care 193,1 km pe teritoriul județului Suceava, 161,1 km traseu principal și 32 km trasee secundare, pe rutele Vicovu de Sus – frontiera cu Ucraina, Sadova – Câmpulung Moldovenesc, Fundu Moldovei – Colacu.