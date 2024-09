Săptămâna trecută, în timp ce urmăream listele de pariuri pe laptop pentru a-mi selecta cele 18-20 de meciuri pe care le pun pe un bilet, mi-au căzut ochii pe partidele din Liga 3 de la noi, Divizia C. Spre uimirea mea, am găsit două echipe Dinamo Bucureşti (care, adăugate celei din prima ligă, ar da un total de 3 Dinamo Bucureşti în România asta prost făcută),ceea ce pare mai degrabă de domeniul psihiatriei decât de cel al fotbalului. Una dintrealea două se numeşte ACS FC (Asociaţia Clubul Sportiv Fotbal Club!!!) Dinamo Bucureşti, iar ailaltă CS (Clubul Sportiv!!) Dinamo Bucureşti. Cea din Superliga are numele integral de Fotbal Club Dinamo 1948 Bucureşti. Nu-ţi trebuie un IQ cât al lui Einstein pentru a înţelege că feluritele modificări de nume au avut iniţial rolul de a "spăla" nişte falimente şi evaziuni, de fapt fraude financiare colosale (de ordinul sutelor de miliarde încă la nivelul anilor 2008-2009, când am scris tot eu aici despre asta, iar de atunci de încă zeci de ori, tot degeaba!), ignorate cu desăvârşire de toate parchetele existente, fiindcă "oamenii legii" nu se arestează între ei, fi-ne-ar a dracului Miliţia şi echipele ei de fotbal, indiferent cum s-ar numi în ziua de azi! Şi de cum s-au înmulţit de la 1 la 3! Habar n-am dacă e ca la alea care sunt Steaua amândouă, dar una e forţată să-şi zică FCSB, sau dacă e ca la Craiova, unde orgolii cretine au făcut să existe două "Universitatea". Sigur e că nu există a doua țarăîn lume (de fapt, în întreaga galaxie) unde să mai existe asemenea situaţii. Separat, mai e golănia ailaltă, cu "dreptul de promovare", care a făcut ca în play-off-ul din B să fie parcă vreo 4 echipe din 8 fără drept de promovare! Aşa cum nici Corvinul, care a jucat în preliminarii europene, n-a avut (şi nu are nici anul ăsta!) drept de promovare. Băi, deştepţii lu' FRF, dacă n-au drept de promovare, Corvinul şi celelalte că ea de ce joacă? Băi, dar dacă din 22 de echipe îşi pierd dreptul de promovare primele 21, o să promoveze aia de pe 22 în loc să retrogradeze!? Băăăă, voi sunteţi sănătoşi la cap?