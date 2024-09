Marţi, 24 Septembrie 2024 (15:45:58)

Autobuze electrice, noi - da, personal care să le deservească – ba. În această situație ciudată se află acum proiectul de introducere a transportului public metropolitan în Zona Urbană Funcțională Suceava.

După ce toate cele 50 de autobuze electrice achiziționate cu fonduri europene au fost livrate la Suceava după doar trei luni de la semnarea contractului, autoritățile locale s-au lovit de o „piedică” legală, care nu le permite să facă angajări de personal la TPL, unde au nevoie în primul rând de șoferi, dar și de personal la întreținere.

Tocmai de aceea, primarul Sucevei, Ion Lungu, care este și președinte al ZUF Suceava, a avut o serie de discuții în această privință în Capitală, pentru a debloca angajarea de personal la TPL – în total aproape 100 de locuri de muncă.

„În primul rând am fost la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, unde am depus memorandumul <Reînființarea posturilor vacante și crearea de posturi noi în cadrul SC TPL SA Suceava>.

Este vorba de un număr de 56 de posturi vacante și 39 de posturi noi pentru Transportul metropolitan.

Am avut discuții în acest sens la Direcția Generală Administrație Publică cu Iustin Marinescu (directorul general) și Vasilica Baciu (director), de la Direcția pentru servicii comunitare de utilități publice și parcuri industriale”, a precizat Ion Lungu, care a prezentat factorilor de decizie problema majoră cu care se confruntă, din cauza „limitărilor” legislative care vizează de fapt alte situații din administrație.

Între timp, se lucrează la viitoarele trasee, la orarul de funcționare, la stații, capete de linii, se obțin autorizațiile necesare pentru ca autobuzele noi să circule pe drumurile publice și multe alte aspecte necesare funcționării viitorului transport metropolitan în comunele Adâncata, Moara, Pătrăuţi, Şcheia, Ipoteşti, Bosanci, Mitocu Dragomirnei și orașul Salcea, dar și în municipiul Suceava.