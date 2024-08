La Iulius Mall Suceava, next station este „Back to school”. Poți câștiga o tabletă Samsung TAB S9

Next station este acum „Back to school”, la Iulius Mall Suceava, unde veți găsi brandurile preferate și veți descoperi bucuria de a fi împreună, din nou, la școală. „<Back to school> vine la Iulius Mall cu chef de distracție, shopping și premii. Pregătește-te de școală cu cele mai noi articole de la brandurile tale preferate, participă la campania Back to school și poți câștiga una dintre cele 4 tablete Samsung”, anunță Iulius Mall.

În perioada 30 august - 8 septembrie 2024, cumpărăturile de minimum 400 de lei, pe un bon sau maximum 3 bonuri cumulate, din 3 magazine diferite, vă oferă șansa unor premii instant zilnice. Tot ce trebuie să faceți este să mergeți la Centrul Info și veți primi un cadou surpriză, care poate fi o umbrelă DM, vouchere oferite de Adidas, Hervis, KidAchy, Treevi Pizza, Mesopotamia sau răcoritoare.

Participanții intră automat în tragerea la sorți pentru una dintre cele 4 tablete Samsung TAB S9. Pentru mai multe detalii, află regulamentul campaniei de pe site-ul Iulius Mall Suceava. Partenerii campaniei sunt: Coca Cola, DM, Hervis, C&A. Descoperiți ce au pregătit magazinele, pășiți într-o nouă aventură alături de prieteni și colegi și nu uitați să treceți pe la Centrul Info din Iulius Mall pentru a vă lua premiul.