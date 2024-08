Abia dacă se încheie turul secund la US Open și deja turneul american are delicatese de pus pe masă. S-a bătut recordul celui mai lung meci din istoria turneului, Dan Evans și Karen Hacianov, care s-a întins la 5 ore și 35 de minute! Desigur, era nevoie niște tie-break-uri pentru așa ceva și au fost nu mai puțin de 3. A învins englezul. Apoi, au fost niște întoarceri de scor uluitoare. Cehul Lehecka părea a avea misiune ușoară contra unui american, Krueger, care nu era jucător de-ăla de colegiu, ci unul de 30 de ani, trecut prin filtrul calificărilor. Favoritul a pierdut primul set la tie-break, se mai întâmplă, numai că a urmat 0-6, 0-3... Ei bine, de aici a revenit Lehecka. Cam la fel și la fete, am văzut meciul dintre Sloane Stephens și Clara Burel până la 6-0, 3-0 pentru prima, cu franțuzoaica jucând îngrozitor, cu o neîndemânare de amator în zi proastă. M-am dus la culcare și a doua zi m-am trezit că Burel întorsese meciul! Nu mă întrebați cum. Iar Stephens intră în categoria ”selectă” a câștigătoarelor de Grand Slam eliminate devreme. Au fost chiar meciuri directe între jucătoare cu asemenea palmares! Astfel, Osaka a învins-o pe Ostapenko, în timp ce Ema Răducanu, din păcate, n-a putut trece de Sofia Kenin. Și când te gândești ce poveste de Hollywood trăia aici Emma, cu 3 ani în urmă! Nici Bianca Andreescu, și ea câștigătoare aici în 2019, n-a avut mai mult succes în fața vitalității lui Paolini, dublă finalistă de GS în acest an. Am lăsat ce-i mai bun la urmă, anume pe Barbora Krejcikova, câștigătoare de Roland Garros 2021 și Wimbledon 2024 (deci campioană en titre), care a avut surpriza de a da peste o jucătoare româncă nu numai foarte determinată, ci și dornică să creadă în șansa ei. Și noi am avut această surpriză, să recunoaștem. Gabi Ruse a câștigat primul set, dar provocarea era să se mențină. A avut o mică fluctuație când cehoaica și-a ridicat nivelul, văzând că nu-i de glumă, astfel că aceasta s-a pus în situația de a servi pentru setul 2. Numai că de aici a noastră s-a înfipt cu picioarele în teren, ca pe zgură, și nu i-a mai lăsat nimic. Ce bucurie fantastică ne-a făcut această fată, care reintră după 2 ani în prima sută WTA! E și o victorie de moral, de-acum știe că poate. Urmează greu, poate și mai greu, căci Badosa și-a depășit problemele, însă ”ziua de mâine e un loc mult mai fericit”, vorba cântecului.