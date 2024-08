Vineri, 9 August 2024 (14:40:00)

Via Transilvanica a fost inclusă de revista americană Time în topul celor 100 de destinații extraordinare din lume pe care merită să le vizitezi în anul 2024. Recent, traseul Via Transilvanica a apărut în lista anuală “World’s Greatest Places” realizată de Time. Via Transilvanica sau „Drumul care unește” este primul traseu de lungă distanță din România, cu o lungime de peste 1.400 de metri, proiectul fiind inițiat de Asociația Tăşuleasa Social, condusă de Alin Ușeriu. Traseul începe din fața Mănăstirii Putna, se încheie la Dunăre, la Drobeta-Turnu Severin, și trece prin 10 județe: Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți. Proiectul Via Transilvanica este unic în România și pune în valoare zestrea cultural-istorică a locurilor și a celor 400 de comunități din zona pe care o străbate și își propune să sprijine turismul pe îndelete și antreprenoriatul rural, tradițional românesc. Traseul a fost amenajat după un concept cunoscut și întâlnit în întreaga lume, după exemplul drumurilor de pelerinaj, cum ar fi El Camino, calea Sfântului Iacob sau a traseelor de lung parcurs sălbatice, din America de Nord, precum Appalachian Trail.

După includerea pe lista celor mai frumoase destinații din lume, reprezentanții Via Transilvanica au transmis că „proiectul nostru nu avea cum să lipsească tocmai pentru că e un adevărat ambasador al României care-și propune să revitalizeze sate uitate de timp, oferă experiențe unice în comunități cu tradiții, istorie și cultură diverse. Suntem onorați că apărem pe aceeași listă cu locuri iconice din toată lumea precum Cortina d’Ampezzo, La Maison Rabelais sau Angama Amboseli, Kimana Sanctuary din Kenya”.

În articolul publicat în revista Times, se precizează: „călătorii activi curioși să descopere pădurile României și ecoturismul său lent ar trebui să exploreze noua Via Transilvanica, un traseu care traversează țara în diagonală de la Mănăstirea Putna din Bucovina până la Drobeta-Turnu Severin, pe malul Dunării”. Jurnaliștii de la Time mai menționează că traseul a fost amenajat de Tășuleasa Social pentru a revitaliza peste 400 de comunități seculare, marginalizate de depopulare și constrângeri economice. „Vizitatorii pot rezerva o cameră într-un hotel sau han sau pot căuta cazare în casele localnicilor, unde mesele gătite în casă sunt servite cu produse de la gospodărie. Ghidurile amănunțite pentru călători și bicicliști detaliază opțiunile de cazare pentru fiecare traseu. Reperele unice ale andezitului sculptate de artiști marchează fiecare kilometru al traseului, făcând din aceasta una dintre cele mai mari exponate de sculptură în aer liber din lume”, se mai spune în articol.

Revista Time mai remarcă și faptul că acest traseu traversează șapte regiuni istorice diverse din punct de vedere etnic, din zece județe, precum și 12 situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. De precizat că Via Transilvanica a obținut două premii oferite de „Europa Nostra” pentru rolul său revoluționar în dezvoltarea locală durabilă, unul pentru implicarea cetățenilor și sensibilizarea opiniei publice și un premiu al publicului.