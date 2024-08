Informare

Un film de 45 de minute cu imagini necenzurate care arată masacrele comise de teroriștii Hamas pe 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian a fost prezentat, joi, în Sala Unirii de la Palatul Administrativ din Suceava, de către Ambasada Israelului în România.

La proiecția realizată în spatele uşilor închise, fără telefoane, au fost prezenți prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, jurnaliști, șefi de instituții descentralizate, membri ai comunității evreiești din Suceava, alți invitați.

Filmul a fost realizat cu imagini de la camerele şi telefoanele teroriștilor Hamas, din imagini surprinse de victime şi de membri ai echipelor de salvare, care arată crimele şi cadavrele torturate ale adulţilor şi copiilor, de teroriștii Hamas. De asemenea, conține înregistrări ale unor convorbiri dintre ucigași și membri ai familiilor acestora, în care se lăudau că au omorât evrei și erau binecuvântați pentru asta de părinții lor.

Atât diplomatul Rami Teplitskiy, vice-ambasador al Israelului în România, cât și Ery Daniel Pervulescu, membru în Consiliul de conducere al Federației Comunităților Evreiești din România, care l-a însoțit în călătoria sa la Suceava, au avertizat asupra durității imaginilor și le-au recomandat participanților la proiecție să iasă din sală dacă pe parcursul vizionării simt că nu mai pot privi.

Din atacul Hamas, care a făcut aproximativ 1.200 de victime în rândul israelienilor, majoritatea civili, s-au văzut imagini cu copii incendiați în propriile pătuțuri, cu părinți executați de față cu copiii, cu decapitări, cu tineri vânați cu mitralierele de către teroriști.

După proiecție și sesiunea de întrebări și răspunsuri, vice-ambasadorul Teplitskiy a spus că a venit „la Suceava și în Bucovina” să prezinte acest film „despre atacul brutal realizat de Hamas în 7 octombrie asupra Israelului” pentru ca oamenii „să vadă cu propriii lor ochi ce ne-au făcut nouă acești monștri”, care și-au filmat crimele, mândri de ceea ce au făcut. Diplomatul a precizat că filmul prezentat nu conține imaginile despre „lucruri pe care nici un om nu le poate vedea” - violurile în masă care au avut loc și multe din lucrurile pe care teroriștii le-au făcut asupra bebelușilor.

„Nu le spunem oamenilor ce să gândească. Doar să înțeleagă adevărul”

„Fiecare persoană care vede acest filmuleț înțelege imediat ceea ce s-a întâmplat și de ce Israelul a trebuit să meargă la război să elimine Hamas. Din păcate, avem încă 115 ostatici în Gaza - femei, persoane în vârstă, copii. Trebuie să facem totul ca să aducem înapoi ostaticii noștri și să eliminăm puterea Hamas din Gaza”, a spus Rami Teplitskiy.

Întrebat de jurnaliști de ce filmul este prezentat în grupuri închise, vice-ambasadorul a explicat că aceasta a fost dorința unor dintre familiile celor uciși.

„Acest film arată persoane care au fost ucise. Pentru realizarea lui au fost colectate imagini de pe camerele teroriștilor. Când armata israeliană a solicitat permisiunea familiilor victimelor, unele familii au cerut ca acest film să nu fie arătat niciunde, iar alte familii au înțeles nevoia de a fi arătat oamenilor, care vor vedea cu ochii lor și vor înțelege ce s-a întâmplat acolo, dar nu vor să arate într-un mod generalizat imaginile cu rudele lor. Au spus că puteți să le arătați, dar nu la televizor necenzurate și nu pe internet pentru că oameni răi se pot bucura de aceste imagini. Știm că se bucură pentru că ei au făcut aceste filmări, au vrut să le arate lumii întregi. Noi respectăm dorința familiilor și îl arătăm grupurilor închise de oameni”, a spus vice-ambasadorul.

În România filmul a fost prezentat de câteva ori, în câteva localități din vestul țării, în Timișoara, Arad, Satu Mare, precum și în Parlament, pentru membrii acestuia, dar nu este transmis către mass-media deoarece familiile victimelor au cerut asta. „Nu este nimic secret legat de film. Aceste familii au suferit deja atât de mult, au fost în locuri în lume unde li s-a spus că nu s-a întâmplat și ei au răspuns că au fost acolo. Avem o mare problemă cu informațiile false și din acest motiv ne aflăm aici, să încercăm doar să arătăm adevărul. Nu le spunem oamenilor ce să gândească. Doar să înțeleagă adevărul”, a precizat diplomatul israelian.

Întrebat dacă astfel de prezentări vor viza și universitățile, având în vedere că au fost manifestări pro-palestiniene studențești în Universitatea din București și la Universitatea din Cluj, Rami Teplitskiy a afirmat că, în opinia sa, dacă studenții care au participat ar vedea filmul cu masacrele Hamas, „ar înțelege că steagurile pe care le flutură sunt steagurile teroriștilor și ar fi rușinați”. „Majoritatea oamenilor din România sunt alături de noi. Am întâlnit foarte, foarte mulți studenți, am vorbit cu asociații, cu liderii universităților și trebuie să spun că am primit doar dragoste. Nu cred că vreo câțiva oameni care au fost ghidați într-un mod greșit reprezintă majoritatea”, a mai spus vice-ambasadorul statului Israel.