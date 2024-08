Vineri, 9 August 2024 (10:52:28)

Câteva sute de motocicliști din întreaga țară sunt așteptați să participe sâmbătă, la Suceava, la o paradă moto în memoria liderului Phoenix Nicu Covaci. Parada este organizată de clubul Legio Phoenix MC România, împreună cu formația Phoenix Transsylvania și va avea loc în a doua zi a festivalului Bucovina Motorfest de la Suceava. Startul paradei se va da sâmbătă, 10 august, de la ora 12:00, de pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei. Motocicliștii se vor deplasa până la singurul muzeu de motociclete din România, „Expo Moto Bucovina”, aflat în apropierea municipiului Rădăuți, în comuna Horodnic de Jos. În muzeul deschis de omul de afaceri Alexandru Scheul sunt expuse peste 260 de motociclete din colecția personală a acestuia.

Ediția de anul acesta a festivalului Bucovina Motorfest va începe astăzi, 9 iunie, de la ora 18:00 și va avea loc până duminică, 11 august. Vineri, 9 august vor urca pe scenă formațiile The Vodoo Child, Project Renegade (Grecia), E-an-na, și Cargo. Sâmbătă, 10 august, vor cânta Serpent Stream, Seven Thorn (Danemarca), Bucovina și Therion, iar duminică, 11 august vor cânta trupele Star Crystal (Ucraina), Odyssey, Coma și Vama. Prezentatorul festivalului va fi Cristian Hrubaru. Accesul în cadrul festivalului Bucovina Motorfest este gratuit pentru toți motocicliştii prezenți. Prețul unui abonament pentru cele trei zile ale festivalului este de 240 de lei. . Cei care doresc pot achiziționa și bilete pentru o zi de festival, la prețul de 120 de lei, acestea putând fi cumpărate de la intrarea în spațiul unde are loc evenimentul.

Și anul acesta, marele premiu care poate fi câștigat la Bucovina Motorfest va fi o motocicletă Chopper. Premiul poate fi câștigat de cei care vor achiziționa tricoul oficial al festivalului și vor completa talonul pe care îl vor primi pentru a participa la tombolă. Organizatorii festivalului, alături de sponsori vor mai acorda și alte premii în cadrul tombolei, respectiv o chitară electrică cu autografele principalilor artiști care vor urca pe scenă în cele trei zile ale festivalului (oferită de Expertware), un curs la școala de șoferi BDG, precum și o pereche de ochelari Ray-Ban din colecția limitată Scuderia Ferrari (oferiți de clinica Novaoptic).