Vineri, 9 August 2024 (18:29:20)

Copiii și adolescenții din sistemul de protecție cu rezultate școlare remarcabile au fost premiați, în cadrul Campaniei Susținem Performanța, cu o vacanță la pensiunea „La Brazi” din Vama, în perioada 5-9 august 2024. Tabăra a fost organizată de către Asociația Ariana Teona, cu sprijinul Sorghe Spedition, prin Paul Croitor; Construcții Montaj AG Frasin – Dan Rusu; Nolte – Vasile Coman, manager dezvoltare și resurse umane; familia Iulia și Cornel Manaz; dr. Paul Turcoman; DA-E Mob Expert SRL - Dorin Pavel; Școala Filadelfia; compania Romfour, care a asigurat transportul Suceava - Vama și retur; Alexandra Pavăl, Valerică Culipei ș.a., în parteneriat cu Monitorul de Suceava. Unii dintre sponsori au susținut campania Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și la ediția de anul trecut.

În buna desfășurare a taberei s-au mai implicat voluntarii Alina Bîrsete, Doinița Leonte, Carmen Ovăs, Maria Prelipcean, Mihaela Aioanei, Luminița Chiperi, Dorina Craveț, care s-au ocupat de supravegherea și îndrumarea copiilor.

Organizatorii au adresat mulțumiri și solistelor Beatrice Tcaciuc și Alessia Serediuc pentru recitalul susținut, precum și coordonatoarei taberei, Eudochia Pîțu.

Cei 58 de copii și adolescenți din sistemul de protecție, care în anul școlar 2023-2024 au obținut medii peste 9,00 sau au câștigat premii la competiții sportive sau artistice, s-au bucurat de un program variat, care a inclus plimbări cu mocănița la Moldovița, întâlniri cu o parte dintre finanțatorii taberei, tiroliană, excursii, sport, foc de tabără și alte activități recreative. 17 dintre tineri au fost prezenți și la tabăra de anul trecut, care a fost însă pe o perioadă mai scurtă, de numai două zile.

Tinerii s-au simțit în largul lor să-și povestească istoriile personale, toate impresionante prin suferința acumulată până la vârste atât de fragede.

O adolescentă de 17 ani a relatat că după ce părinții ei s-au despărțit, a plecat cu mama într-un județ din Moldova, unde aceasta și-a găsit un partener care se comporta abuziv - „a încercat să mă lovească”. De acolo au plecat în Germania, unde mama și-a găsit alt partener, arătând o lipsă de preocupare pentru fiica ei. „Pe mama o iubesc pentru că e mama, dar este egoistă și narcisistă, la fel cum era și partenerul ei din Germania. Vorbeam, mâncam împreună, dar nu comunicam”, a spus fata.

În pandemia de Covid-19 a făcut depresie, nu mai voia să participe la cursuri și și-a pierdut orice interes pentru studiu. După ce s-au reluat cursurile fizic, n-a mers la școală, le spunea părinților că orele se fac în continuare online. „Aveam o tactică foarte bună de mințit”, relatează tânăra. Pentru absențele elevei de la școală mama și partenerul ei au fost amendați cu 200 de euro, moment în care tânăra spune că au devenit violenți.

Ea a început să facă atacuri de panică și într-un astfel de acces și-a tăiat mâinile cu o pilă și a fugit de acasă. Noaptea a stat pe străzi, a doua zi s-a dus la școală și a povestit ce i s-a întâmplat, după care a intrat imediat într-un program de consiliere psihologică.

Acum i-a sfătuit pe ceilalți copii și adolescenți prezenți în tabăra „la Brazi”, care i-au ascultat povestea: „Dacă aveți un atac de panică, respirați adânc și plângeți. Nu vă opriți lacrimile, e în regulă să plângeți”.

După terapia făcută în Germania a decis să revină în România, în județul Suceava, la tatăl biologic. Acesta locuia împreună cu un unchi, ambii erau consumatori de alcool, iar fata nu se simțea deloc confortabil acasă.

„Făceam foame de multe ori. Am intrat într-un anturaj greșit și de multe ori mi-am pus viața în pericol. Am urcat în mașini cu fete bete la volan...”, relatează acum.

Sesizată de o mătușă, asistența socială a început monitorizarea copilei și a dus-o la bunicii materni, cu care nu s-a înțeles și de unde la un moment dat a fugit. A fost recuperată și luată în casa unei mătuși și a unui unchi reveniți din străinătate, după care a avut o nouă tentativă de a locui cu tatăl ei.

„Tata a început să bea din nou, a făcut scandal și a vrut să mă lovească. Am fugit la o prietenă, a intervenit Protecția Copilului și am ajuns la primul asistent maternal” este continuarea poveștii.

Relația nu a funcționat și a fost preluată de o altă familie, la care se află și acum și unde se simte bine. Este elevă la liceu, a încheiat acest an școlar cu media 9,11, vrea să meargă la facultate și să devină ghid turistic. Spune că vorbește bine engleza și germana, învață fără efort și îi place să se simtă apreciată pentru ceea ce face: „îmi place să primesc laude pentru că toată viața am fost batjocorită. Nu sunt un copil buimac, doar că nu i-a păsat nimănui de mine. Acum muncim foarte mult, dar o să ne fie bine”.

Un alt adolescent, pe care l-am cunoscut în tabăra de anul trecut, unde a venit după ce a absolvit cu media 9,48, în acest an a venit cu media 10,00. „La școală râdeau de mine că sunt sărac, că sunt tocilar și sunt în plasament. Am învățat să le spun că asta nu contează, <tu ai 4,00, eu am 10,00>. Ținta mea este să devin profesor de limba română sau educator”, a mărturisit băiatul.

De marginalizare și excludere din cauza situației materiale a vorbit și o tânără de 17 ani, cu media 9,53. Despre mama ei, consumatoare de alcool, are numai amintiri neplăcute. Cât a stat cu propria ei familie singurul punct luminos a fost tatăl, dar „la 12 ani, singura persoană care mi-a fost apropiată, tata, a murit”, a povestit ea. Situația de risc în care se afla în lipsa îngrijirii materne a făcut să ajungă și ea în sistemul de protecție. Pentru anul școlar viitor și-a propus să încheie cu media 10,00 și să studieze Medicina.

Copiii și tinerii cu rezultate remarcabile care au fost în tabăra „La Brazi” sunt fie în plasament la asistenți maternali, fie sunt crescuți în instituții de protecție, cum ar fi Așezământul de copii ”Sf. Ierarh Leontie” Rădăuți, de unde au venit nu mai puțin de 10 copii, 5 băieți și 5 fete, cu performanță la învățătură și arte.

Toți sunt conștienți că educația și studiul sunt cele mai sigure căi pentru a avea o viață bună.