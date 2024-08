Miercuri, 7 August 2024 (13:52:53)

Patru elevi ai Colegiului Național ”Petru Rareș” Suceava, interesați de știință și aplicațiile practice ale acesteia, au participat la cea de-a VIII-a ediție a taberei științifice „Belt and Road”, din Kunming, China.

Elevii Ștefana Boghian, Ecaterina Mariei, Ștefan Bogdan Tonegari și Ștefan Erik Ungureanu, însoțiți de prof. Anca Greculeac, directoarea adjunctă a liceului, au luat contact cu știința de ultimă oră, avansul tehnologic, personalități ale lumii științifice, schimburi interculturale etc.

„Liceenii au participat la workshopuri, vizite de studiu, interacțiuni culturale concepute de către organizatori astfel încât să fructifice potențialul deosebit al regiunii Yunnan și să dezvolte cunoștințe și abilități în domeniile biologie, ecologie, paleontologie, tehnică, tehnologie, astronomie, economie etc.”, a menționat prof. Anca Greculeac.

Potrivit acesteia, au fost apreciate toate activitățile taberei, cele pentru care participanții români au concurat derulându-se la Kunming University of Science and Technology, sub titlul "Intelligence Leads to the Future", și la Lufeng World Dinosaur Valley.

De asemenea, elevii români și coordonatorul lor au apreciat valoarea exponatelor și modalitatea deosebit de modernă și integratoare de expunere din cadrul Chengjiang Fossil Land Natural Museum, dotarea tehnologică excepțională și utilizarea cu succes a florei locale din cadrul fabricii de medicamente Yunnan Baiyao, activitățile de cercetare realizate în cadrul Observatorului astronomic din Kunming, realizate sub auspiciul Academiei oamenilor de știință din China, varietatea deosebită, armonia de culori, mirosuri plăcute și organizarea comercială a pieței de flori Dounan, precum și nivelul tehnologic și economic foarte înalt al China South Asia Expo.

· „Am venit acasă mai bogați intelectual și sufletește”

„Tabăra <Belt and Road>, ediția a 8-a, s-a derulat în regiunea Yunnan, supranumită Grădina Lumii, situată în sud vestul Chinei, la granița cu Laos, Myanmar și Vietnam.

Aceasta este extrem de ofertantă din punctul de vedere al caracteristicilor sale geografice și climatice (platou aflat la o înălțime de aproximativ 1800 m, cu o imensă varietate a florei, faunei, a vestigiilor vieții din cele mai vechi timpuri, a formelor deosebite de relief etc.)”, a mai punctat prof. Greculeac.

Aceasta a mai arătat că regiunea fructifică foarte bine aceste caracteristici din punct de vedere industrial, turistic și științific, prin intermediul a 12 universități situate în Kunming, grădini botanice, departamente de cercetare din cadrul muzeelor etc., lucru care sprijină dezvoltarea viitoare și prezentarea, promovarea către publicul larg a comorilor regiunii.

„Cu toții am venit acasă mai bogați intelectual și sufletește, deosebit de fericiți că am avut ocazia să participăm la activitățile taberei și recunoscători persoanelor și entităților care ne-au sprijinit deplasarea”, a conchis prof. Greculeac.