Anul școlar 2023-2024 a venit cu realizări importante pentru Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți în ceea ce privește participarea la Programul European Erasmus+.

După ce în luna noiembrie patru cadre didactice au participat la un curs de formare la Paris, în perioada 25-31 mai, un grup de alte trei cadre didactice de la Școala Gimnazială ,,Regina Elisabeta” din Rădăuți, profesor învățământ primar Pascal Loredana Maria, profesor Pînzaru Alina Valentina și învățător Georgescu Ioana Cătălina, au avut oportunitatea de a participa la cursul de formare„Teaching the fun way in the digital era” (Predarea distractivă în era digitală), organizat de MAKSIMA Teacher Training Centre, desfășurat în Split, Croația.

Activitatea de formare profesională face parte din proiectul Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană.

Proiectul a adus împreună participanți din România, Germania, Portugalia, Grecia, Polonia, Franța, Cehia, oferindu-le oportunitatea de a împărtăși experiențe de învățare și exemple de bune practici.

Cei 15 participanți, profesori, consilieri educativi și profesori de sprijin, au avut parte de o săptămână de sesiuni interactive și ateliere de lucru în domeniul educațional, sub îndrumarea trainerilor Dario Caljkusic, Ivana Coko și Mirjana Gacina.

Pornind de la provocările la care sunt supuse sistemele educaționale din toate țările în contextul dezvoltării tehnologiei, trainerii au pregătit ateliere de lucru, abordând subiecte precum: „Care e diferența dintre un profesor bun și unul grozav”; „QR Codes&WordArt - Aplicații simple pentru lucrul la clasă”; „Folosirea Genially pentru a crea jocuri interactive”; „Inteligența artificială folosită la crearea testelor”; „Învățarea experiențială” etc.

Cele mai interesante și mai așteptate activități au fost cele legate de învățarea în afara clasei, integrarea creativă a tehnologiei digitale în activități de predare-învățare în aer liber, folosirea aplicațiilor de realitate augmentată. Organizatorii au provocat cursanții să valorifice orizontul local și patrimoniul cultural al orașului Split, folosind QRCodes și aplicația Immersal.

Programul Erasmus+ reprezintă o oportunitate de învățare deosebită pentru toți cursanții! Participând la cursul de formare profesională din Split, cadrele didactice au înțeles cum ar putea să-și valorifice creativitatea, integrând instrumente digitale în activitățile de învățare outdoor. Doar așa, valorificând competențele digitale ale elevilor, profesorii pot face ca învățarea să fie distractivă, dar și mai eficientă.

Participarea la Programul Erasmus+ Split rămâne o experiență de neuitat!