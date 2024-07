Sâmbătă, 13 Iulie 2024 (14:47:00)

Peste 100 de polițiști suceveni din cadrul structurilor rutiere, de prevenire și combatere a consumului și traficului de droguri dar și specaliști din cadrul Agenției Naționale Antidrog Suceava și Agenției împotriva Traficului de Persoane Suceava, alături de jandarmi, sunt sau vor fi prezenți la locația de desfășurare, precum și în zona adiacentă și pe rutele rutiere spre Corlata-Berchișești, unde, în perioada 12 – 13 iulie are loc Festivalul Deep in the Forest.

Scopul acțiunii este de a asigura ordinea și liniștea publică și de prevenire a accidentelor rutiere.

”În zona locației de desfășurare, dar și pe rutele care converg spre localitatea Corlata, polițiștii rutieri acționează cu 4 aparate de testare a consumului de substanțe interzise și cu 12 aparate etilotest și etilometru. Grupele de intervenție ale Serviciului Acțiuni Speciale sunt prezente în zonă și vor asigura intervenția operativă la orice eveniment. Pentru menținerea ordinii și liniștii publice dar și în vederea prevenirii consumului de substanțe interzise, echipajele canine ale poliției, poliției de frontieră și jandarmeriei sunt prezente în zonele în care se desfășoară activitățile cu aflux sporit de persoane”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

De precizat că în prima seară a festivalului, din punctul de vedere al poliției la evenimentul de la Corlata a fost liniște, nefiind depistate nici un fel de probleme.