Tutti frutti... cu dragoste (4). Somn

Monogamie.”În cel mai bun caz, monogamia poate fi dorinţa de a găsi pe cineva alături de care să mori; în cel mai rău caz, poate fi un tratament pentru fricile produse de faptul că eşti în viaţă. Cele două sunt uşor de confundat.” (Adam Phillips, ”Monogamy”) ”Sunt 80.000 de prostituate doar la Londra, şi ce sunt ele, dacă nu sacrificii sângerânde pe altarul monogamiei?” (Arthur Schopenhauer, ”Studii în pesimism”) ”Lanţurile căsniciei sunt atât de grele, încât este nevoie de doi să le care, uneori chiar de trei.” (Alexandre Dumas)

Guns.“Suntem un partid militarizat, în sensul bun al cuvântului.“ (Gabriel Oprea)

În balanță.”De-o vreme ruinat, nu pot să tac, / Fiindcă preţul ca să-mbrac soţia / E-acum egal - aceasta-i tragedia - / Cu-acela când amanta o dezbrac!” (Mihai Haivas)

Somn. „Am dormit cu tine toată noaptea / la mare la insulă. / Erai sălbatic şi dulce între plăcere şi somn, / între foc şi apă. / Ar putea fi prea târziu / Visele noastre se unesc / deasupra sau dedesubt, / înalte ca ramurile mişcate de acelaşi vânt, / jos ca rădăcinile roşii atingându-se. / Poate visul tău / m-a despărţit de al meu / şi prin marea întunecată / el, visul tău, mă căuta, / la fel ca înainte, / când nu existai încă, / când nu erau vânturi / navighezi alături de tine / şi ochii tăi se uită / Ce mai e acum / – pâine, vin, dragoste şi furie / Vă dau cu mâinile pline, / pentru că tu eşti cupa / care aştepta cadourile vieţii mele. / Am dormit cu tine / toată noaptea în timp ce / Pământul întunecat se transformă / cu viii şi cu morţii, / şi mă trezesc din senin / în mijlocul umbrei / Braţul meu era înfăşurat în jurul mijlocului tău. / Nici noaptea, nici somnul / nu ne pot despărţi. / Am dormit cu tine / şi trezirea, cu gura ta / ies din somn / Avea gust de pământ, / de apă de mare, de alge marine, / din adâncul vieţii tale, / şi primesc sărutul tău / udat de auroră / ca şi cum mi se potriveşte…/ din marea ce ne înconjoară.” (Pablo Neruda)

Sașa. O femeie urmată de 15 copii intră la oficiul social al primăriei. - Wow, zice asistenta socială, sunt toţi ai dv.? - Da, toţi sunt ai mei, zice mama vădit iritată fiindcă a răspuns deja de sute de ori la întrebarea asta. Se întoarce spre copii şi zice cu ton de comandă: Sașa stai jos, şi toţi copiii se aşază. - Deci, zice asistenta socială, să începem cu completarea formularelor; spuneţi-mi numele copiilor. - Acesta, cel mai mare este Sașa. - Bine, şi următorul? - Şi pe asta îl cheamă Sașa. Asistenta socială îşi încruntă sprâncenele şi scrie mai departe. Unul după altul, fiii se numeau toţi Sașa. Urmează fiica cea mare; şi ea tot Sașa. - Bine, zice asistenta socială, Eu recunosc aici un model tipic. Toţi 15 se numesc Sașa? - Da, asta simplifică mult lucrurile, spune mama copiilor. Când e vremea ca copiii să se scoale ca să meargă la şcoală nu-mi rămâne decât să strig tare: Saaaaaașa! Scularea. Şi când e gata cina strig Saaaașha! La masă! şi toţi copiii vin în goană. Dacă îi văd că vor să traverseze strada în fugă strig de asemenea Sașa, Stop! şi toţi se opresc. Faptul că am botezat toţi copiii mei Sașa a fost cea mai bună idee pe care am avut-o vreodată. Asistenta socială se gândeşte o clipă şi întreabă nedumerită: - Şi cum faceţi când vreţi să chemaţi pe un anume copil şi nu toată trupa? - Simplu, îl strig pe numele lui de familie.

Măgar.Dintre toate animalele, măgarul este cel mai cunoscut mamifer subiect al zoofiliei. ”Breviarul arab al amorului” consemnează: ”Ah! Dacă și cozile bărbaților ar fi la fel cu cele ale măgarilor!”, exclamă concubina unui rege pe care cei trei sute de servitori n-au izbutit s-o satisfacă. Și care n-a cunoscut plăcerea decât între cele patru labe ale unui măgar. Scrierea conține și sfaturi pentru bărbați, pentru a face față ”concurenței” animale: ungerea sexului cu lapte de măgăriță sau cu o fiertură de vezică biliară de lup, sau chiar cu grăsime din cocoașa cămilei. ”Rezultatul e uimitor și femeia ținută în brațe e cât se poate de încântată”, ne încredințează autorul anonim al anticului Breviar. Reputată ca nesățioasă, țarina Ecaterina ar fi făcut ”bum, bum...dii!” cu armăsarul ei, cel puțin acesta era zvonul care se răspândise la curtea Rusiei. (Anna Alter, ”Superpoziții. O istorie a tehnicilor amoroase”)

”Specialități” alcoolice. O băutură specială: imediat după înflorire, se introduce creanga cu fruct (în special de la gutui şi de la păr), astfel încât fructul care se formează să crească în interiorul sticlei. La momentul coacerii, se scoate creanga, dar fructul copt rămâne în sticlă şi nu mai poate fi scos. Se adaugă în sticlă alcool de 40 grade și se închide. În timp, alcoolul extrage componentele solubile din fruct şi capătă o aromă şi un gust deosebite. Pe același principiu, dar nu cu creştere în sticlă, se mai prepară băuturi alcoolice cu rădăcini ale unor plante. Cea mai cunoscută este alcoolul de 40 grade cu schinduc, care este deosebit de căutat (se zicea că ar avea proprietăți... afrodiziace!). Se pot adăuga frunze de mentă.

Jurnal.”Jurnalul unui ungur în Oltenia”. Ziua 1: cred că azi a fost zi liber la ei. nu au venit nici una angajat. plimbat prin birou meu în lung si-n lat. deschis fișet acte oficial, dar e plin de o băutur tulbure. oare unde ținut la ei dosare? Ziua 2: nu fost ieri și liber. verificat în calendar fost miercuri. poate nu lucrează miercuri la ei? dar nici azi nu au venit, am vrut să dau telefon dar nu găsit agenda, că toate sertarele plin cu băutur acela tulbur. Ziua 10: azi fost un secretară care zis ceva care nu înțeles la mine și plecat nervos. oi, oi. Eu gustat o pahar din acea băutur găsit în seif... puțin acrișor. Ziua 20: aici nimeni nu vorbesc ungurește. Toți nervos că nu pricep la ei. Oare e politic corect să învăț eu românesc? hm, băutur acela tulbur nu e chiar rău! Ziua 30: descoperit întâmplare un caset cu muzic folcloric și prinde bine să învăț românește. azi putut spune unui directoare apa-canal-investiții europene ”Dunăre dacă n-aveam / Jiul Dunăre-l făceam la noi”. Simpatică băiat. Am băut cu el puțin din acel băutur tulbur excepțional. Ziua 100: la ce dracu să muncești în fiecare zi? M-am dat lovit și am drojdit cu nea Stelică, subprefectul. Ziua 200: Fătălică, treaba merge strună. Fură toți în prefectură. Puserăm un cd cu Ciobanca și ne făcurăm muci. Îl trimisăi pe Stelică la Segarcea, după vreo doua vedre de molan, să nu rămânem pe uscat. Ziua 300: Nenică, ăștia din UDMR chiar mă enervează! Mă sunară de la partid, să mă-ntrebe cum stăm cu nu-ș ce investiție. O să-l întreb pe Stelică, când se-ntoarce cu cisterna de la Panciu. Ziua 350: Mimișor, secretara, zisă că mă tot căutară unii din udmr. O pusei să le zică că-s într-o ședință. Sanchi, bătu Craiova acasă și iar ne făcurăm pulbere. Ce treabă au ungurii cu Mehedințiul?! (sursa: ”Romanian Wine Society”). P.S. Ce păcat că Gyuri n-a întâlnit-o pe dna Șoșo! Ar fi învățat multe ”subtilități” ale limbii române...

Aramă.Eminescu – e doar o glumă, dar e actuală - dă comandă unui ţigan să-i facă un cazan de aramă. Când vede cazanul, zice Eminescu: – Măi ţigane, vrei să mă păcăleşti? Cazanul ăsta al tău nu are pic de aramă! – Da’ ce, răspunse ţiganul, cu tupeu specific, ce... codrii tăi are aramă?