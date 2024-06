Vineri, 28 Iunie 2024 (15:50:26)

Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat că în acest municipiu se lucrează în momentul de față la cel mai frumos proiect de zonă centrală din Bucovina. Bogdan Loghin a verificat vineri stadiul lucrărilor, el precizând că face acest lucru în fiecare zi pentru „a vedea exact cum decurg lucrurile la acest proiect”. Loghin s-a declarat mulțumit de cum se lucrează la proiectul de modernizare a centrului municipiului Rădăuți. „Mulți răutăcioși spuneau că tot ce s-a muncit aici a fost doar de ochii lumii pentru că veneau alegerile. Vreau să îi asigur pe rădăuțeni că acest proiect se va finaliza și că avem și alte 4 – 5 străzi în lucru pe care se va așterne asfaltul. Iar aici, în centrul municipiului, se va vedea o muncă asiduă, mai ales când va veni granitul”, a spus primarul din Rădăuți. El a arătat că în momentul de față s-a turnat betonul în zona în care vor fi montate jardinierele şi s-a intervenit pentru captarea apelor pluviale. „Asta pentru ca în momentul în care vor ajunge scafele din granit din Egipt vor fi înțepate gaigerele exact la locul potrivit, astfel încât în această zonă să nu existe niciodată problema eliberării apei în caz de ploaie. În același, timp am ținut neapărat să facem ordine pentru că am declarat război cablurilor aeriene din municipiul Rădăuți. Vrem să facem ordine cu toată această rețea haotică de cabluri care este total inestetică și deja până după intersecția cu magazinul general s-a ajuns cu tubulatura necesară îngropării lor”, a explicat Bogdan Loghin. El a ținut să precizeze faptul că deși inițial lucrurile păreau că stagnează în acest proiect, acest lucru s-a întâmplat pentru că au fost lucrări care au necesitat mai mult timp. „Vreau să mai prezint o situație. Sunt aceste jardiniere care s-au turnat și dacă ne grăbeam să le turnăm la momentul respectiv erau niște diferențe de coordonate care s-au dat în timpul proiectului, iar toate acele rețele de cabluri se suprapuneau cu aceste jardiniere și era un dezastru. Practic, trebuia să le spargem acum. Așa cum am declarat de foarte multe ori, mergem cu responsabilitate, chiar dacă lucrurile par că decurg mai lent. Dar în final lucrurile vor arăta perfect, așa cum arată pe Bogdan Vodă, la Capra Neagră și peste tot pe unde am intervenit”, a spus primarul din Rădăuți. La rândul său, constructorul a dat asigurări că anul acesta vor fi finalizate mai multe lucrări din cadrul proiectului, de la jardiniere, asfalt, și până la batonul turnat pentru montarea granitului dinte jardiniere și clădiri.