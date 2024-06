Miercuri, 19 Iunie 2024 (13:58:06)

Cel mai amplu proiect de transport public metropolitan din țară ar putea deveni funcțional la Suceava chiar de la începutul lunii septembrie.

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus că deși sunt numeroase piedici care trebuie depășite, este optimist că proiectul poate deveni funcțional din septembrie, prin efortul comun al municipalității, al celorlalte opt localități partenere și al societății de transport public local, TPL Suceava.

Principalul avantaj este că sunt deja aduse în țară 50 de autobuze, care sunt acum la sediul furnizorului pentru a fi echipate (cu sisteme de îmbarcare, de numărare a călătorilor, camere video, sistem de localizare a vehiculelor etc.), înainte de a fi livrate.

”În urma discuțiilor pe care le-am avut cu furnizorul, BMC, se estimează că până la 31 iulie vor fi livrate la Suceava cele 18 autobuze de capacitate mare și 32 de capacitate mică.

Am avut o discuție cu conducerea TPL Suceava și am stabilit o foaie de parcurs. Cu implicarea directă a municipalității, a celor opt localități partenere și a societății de transport public local, este posibil ca de la 1 septembrie 2024 să fie funcțional transportul metropolitan”, a declarat primarul Ion Lungu, care a menționat că este o misiune grea, care are de depășit numeroase piedici.

Una este chiar lipsa unei autobaze proprii, complet funcționale, cu puncte de încărcare și alte echipamente necesare.

”Se lucrează la construcția autobazei transportului metropolitan, din păcate, acest proiect are dublă finanțare, pe PNRR și pe POR, din păcate nu sunt sincronizate.

Ca să putem pune în funcțiune autobuzele noi va trebui să le ducem la autobaza diviziei electrice, din Burdujeni Sat, unde avem capacitate de încărcare și pentru cele care vor veni”, a explicat Ion Lungu.

Edilul Sucevei a mai spus că deși societatea de transport public metropolitan este autorizată și poate emite licențe, nu are personal, trebuie făcut memorandum la Guvern să li se permită să angajeze personal. De aceea, o perioadă de timp va fi folosit acolo personalul de la Transport Public Local (TPL).

O altă problemă vizează stabilirea unor relații contractuale referitoare la tarife, gratuități și acoperirea costurilor.

”Dacă se dorește acordarea unor facilități ca la Suceava la nivelul transportului metropolitan, primarii din localitățile implicate trebuie să contribuie cu subvenții.

Se poate face un contract de încredințare directă pe doi ani, cu TPL-ul actual, care este una dintre puținele societăți din țară acreditate la Parlamentul European - îndeplinim condițiile pentru a face transport metropolitan și a folosi aceste subvenții.

Inclusiv adaptarea sistemului de e-ticketing la transportul metropolitan se va face, mai puțin portofelul electronic, care va fi implementat pe alt proiect, prin PNRR”, a mai spus primarul Sucevei.

Practic, TPL ar urma să gestioneze în perioada următoare, pe lângă cele 62 de autobuze electrice proprii, încă 50, aduse pe proiectul de transport metropolitan.