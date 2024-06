Joi, 6 Iunie 2024 (15:13:52)

Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a fost prezent joi în Rădăuți pentru a-l susține pe primarul liberal Bogdan Loghin după ce acesta a fost atacat în mai multe rânduri de competitorii săi politici din această campanie electorală. Gheorghe Flutur a subliniat că Bogdan Loghin a făcut foarte multă treabă bună în Rădăuți, având proiecte europene de peste 50 de milioane de euro, și că este atacat pe nedrept. „Sunt din nou la Rădăuți și am fost de atâtea ori, că am învățat și străzile de aici. Rădăuțiul mai avea de asfaltat vreo 60 de kilometri de străzi și văd că 20 de km îi asfaltează acum primarul Loghin, după ce a tras apă și canal. Aici în Rădăuți, să știți, pentru ca cetățenii să fie informați, sunt fonduri europene de peste 50 de milioane de euro. Răutăcioșii pot să critice. Dar Bogdan Loghin, acest tânăr primar numai pentru apă și canal, pe un program în parteneriat cu noi, aduce 20 de milioane de euro pentru 28 de kilometri de rețele. S-a muncit mult. Dar sigur că sunt cârcotași. Eu mă bucur că se asfaltează, că Rădăuțiul începe să iasă la lumină”, a precizat Flutur. El a adăugat că în prezent în Rădăuți numai în învățământ sunt proiecte de circa 6 milioane de euro, pentru dotări în școli, iar lucrările pentru asfaltările de drumuri au o valoare de 5 milioane de euro. „Primăria are proiecte pentru locuințe sociale și se pregătesc proiecte pentru zona de agrement cu cei de la Volovăț, în lunca de la Sucevița. Și cei care vor să afle adevărul, în lunca Suceviței va fi un parteneriat pentru ștrand. Apoi am văzut că unii plâng după cinema. Ar fi fost bine ca fie în spațiile din centru, fie în magazinul universal să fi fost un cinema. Dar în epoca pesedistă s-au grăbit să le privatizeze cum numai ei au știut”, a afirmat liderul PNL Suceava. El a subliniat că în ciuda acestor atacuri, Rădăuțiul merge înainte și se modernizează. „Sunt umăr la umăr cu Bogdan Loghin, un primar care face foarte multă treabă bună, dar este și atacat în momentul de față. Însă cine este puternic rezistă. Și vreau să spun că nu s-a dus la dezbaterea publică pentru că l-au atacat pe el și familia lui din toate pozițiile. Dezbaterile publice se fac pe teme serioase, nu pe șmecherii. Bogdan Loghin, sunt lângă tine și le cer rădăuțenilor să meargă cu administrație liberală, să fim în drum cu lumea civilizată. Bucovina este alături de Cluj, de Oradea, Brașov, de Sibiu, de Arad, de Alba Iulia. Nu vă întoarceți la PSD. Contați pe administrația liberală până în pânzele albe”, le-a transmis Gheorghe Flutur rădăuțenilor.