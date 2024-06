Joi, 6 Iunie 2024 (18:59:43)

Primăria Vicovu de Sus are în implementare în momentul de față proiecte în valoare de peste 80 de milioane de euro. Fondurile au reușit să fie atrase după ce la conducerea primăriei orașului a fost ales primarul PNL Vasile Iliuț, acesta precizând că alături de echipa din jurul său a reușit să acceseze fonduri europene și guvernamentale din toate sursele de finanțare disponibile. Vasile Iliuț, care candidează din partea PNL pentru un nou mandat de primar, a ținut să precizeze că în această campanie nu a vrut să încarce rețelele de socializare cu realizările din acest mandat, el fiind de părere că realizările sale s-au văzut din a doua zi de când a venit la Primăria orașului Vicovu de Sus”. Vasile Iliuț a ținut însă să îi asigure pe locuitorii din Vicovu de Sus că dezvoltarea orașului nu se va opri aici, având proiecte pe termen scurt, mediu și lung. „Pe termen scurt sunt deja proiecte de peste 80 de milioane de euro care sunt în implementare și lucrăm la ele. Pe termen mediu vor fi peste 100 de milioane de euro și pe termen lung, undeva până în 10 ani, vorbim de peste 200 de milioane de euro”, a declarat primarul din Vicovu de Sus. El a arătat că printre proiectele mari care se implementează deja în Vicovu de Sus sunt cele pentru extinderea rețelei de apă și canalizare, numai aici fiind vorba de o investiție de 30 de milioane de euro, dar și noua centură a orașului, construcția de trotuare și piste de bicicletă, modernizarea drumurilor, dar și un alt mare proiect, construcția unui drum paralel cu granița cu Ucraina care va ajunge în viitoarea autostradă A7. El a arătat că la acest drum, o contribuție esențială a avut-o președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Iliuț a mai făcut referire și la marele proiect pentru construcția unei rețele de distribuție a gazului metan în orașul Vicovu de Sus. „În acest proiect, orașul Vicovu de Sus este lider, iar de aceste rețele vor beneficia și comunele Mușenița, Bilca și Vicovu de Jos. Și datorită domnului președinte Gheorghe Flutur am primit prin acest proiect peste 42 milioane de lei, iar în primă fază am scos la licitație concesiunea, după care urmează proiectarea și execuția pe gaz metan. Sperăm ca anul viitor să venim cu acea magistrală de distribuție. Este o investiție extrem de importantă pentru noi și pentru întreaga zonă, pentru că investitorii care vin au nevoie de gaz metan și de toate utilitățile”, a declarat Vasile Iliuț.

El le-a transmis cetățenilor din Vicovu de Sus că pentru a putea continua dezvoltarea orașului are nevoie de o echipă PNL puternică alături de el, atât de consilieri locali, cât și de consilieri județeni, dar în special de un președinte PNL la conducerea județului, în persoana lui Gheorghe Flutur. „Vicovu de Sus este pe mâini bune și ne-am dat tot interesul să facem lucruri foarte bune pentru vicoveni. Tot ce s-a făcut, lucruri esențiale și de valoare pentru oraș, s-a făcut transparent față de cetățeni. Și pentru ca aceste investiții să continue, îndemn populația orașului Vicovu de Sus, oamenii de suflet să meargă în continuare să voteze, să iasă la vot și să aibă încredere în noi. Oamenii să voteze, să voteze echipa mea, să aibă încredere. Este foarte important ca un primar să aibă echipa lui pentru ca în orice situație să se poată mobiliza rapid pentru orice proiect de dezvoltare care trebuie depus la finanțare”, a declarat Vasile Iliuț.

Dan COMAN