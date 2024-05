Miercuri, 22 Mai 2024 (17:54:02)

Prima etapă a Campionatului Național de Drift din acest an s-a desfășurat pe un circuit construit în jurul celui mai mare stadion din România, este vorba de Arena Națională. Runda inaugurală a adus la start un număr record de participanți, nu mai puțin de 74 de piloți din 5 țări concurând pentru trofeele puse-n joc la cele două clase.

Printre laureații întrecerii s-a numărat și tânărul sucevean Rareș Onciuleanu, în vârstă de doar 18 ani, care a reușit să se claseze la final pe locul al treilea la clasa SemiPro.

„Am o experiență de 3 ani în acest sport, iar înainte de a practica driftul am concurat 8 ani în Campionatul Național de Karting. La prima etapă din acest sezon competițional m-am prezentat cu o nouă mașină, modelată de mine și de tatăl meu în doar câteva luni. Este vorba de un Nissan 200sx S13 cu motorul legendar de pe Toyota Supra 2jz, care dezvoltă o putere de 600 de cai în momentul de față. A fost o rundă complicată deoarece traseul a fost foarte puțin permisiv la greșeli, din cauza parapetelor de beton, așa că a trebuit să fim foarte atenți la setări. Am reușit să obțin această clasare pe podium fără incidente, chiar dacă a plouat puțin în timpul curselor. Mă bucur că am reușit să inaugurez noua mașină cu un rezultat notabil, iar în acest sezon îmi propun o clasare în Top 3 în ierarhia finală”, a declarat Rareș Onciuleanu, care a ținut să mulțumească pentru sprijin părinților, staff-ului său, precum și sponsorilor Autodel Rulate, Skoda Adria SRL, Turbolider.ro și școlii de șoferi „Sigur la Volan”.