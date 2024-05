Vineri, 17 Mai 2024 (14:29:16)

Duminică, 19 mai, pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, Retromobil Club Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, organizează un eveniment devenit deja tradițional în municipiul reședință de județ, Retro Parada Primăverii. Întâlnirea iubitorilor și colecționarilor de vehicule de epocă se desfășoară sub egida Retromobil Club România. Pe lângă tradiționalele mașini la care, în anii Epocii de Aur, aveau acces oamenii de rând, cum ar fi Dacia 1300, Aro, Trabant, Wartburg sau Moskvich, vor putea fi admirate și fotografiate de cei prezenți și mărci rare, precum Singer, Volvo, VW Beetle, Opel, MG Gentry, Mercedes, Jaguar etc.

Așa cum am aflat de la Iulian Todirică, reprezentantul Retromobil Club România, Retro Parada Primăverii va aduna în centrul municipiului Suceava, în cadrul primului eveniment din acest an dedicat pasionaților de mașini de epocă din județ, peste 90 de retromobile din județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, dar sunt așteptați și posesori de mașini de epocă și din județe mai îndepărtate, cum ar fi Vrancea, Vaslui sau Bacău. Unele dintre ele au mai putut fi admirate și la edițiile trecute, dar vor fi și multe noutăți, pentru că „numărul pasionaților de mașini de epocă este tot mai mare. La ediția din acest an vor participa doar mașinile care sunt înscrise în circulație, sunt atestate sau în curs de atestare ca vehicul istoric și care au o vechime de minimum 30 de ani”, a precizat Iulian Todirică.

Parada autovehiculelor de epocă, pe străzile din zona centrală

Retro Parada Primăverii 2024 este un eveniment care se organizează în mai multe orașe din țară, în lunile aprilie și mai. La Suceava, expoziția Retro Parada Primăverii 2024 va avea loc între orele 10:00-14:00, sosirea participanților pe Esplanada Casei de Cultură fiind programată începând cu ora 9:00. Intrarea va fi din strada Nicolae Bălcescu. De la ora 13.00 va avea loc premierea participanților.

„Pentru participare este necesară înscrierea accesând linkul: https://forms.gle/gKCyxA9NSisBDfmJ8 și completând datele cerute. Până vineri la prânz erau aproximativ 90 de mașini înscrise. Dacă un participant are mai multe mașini, va specifica pentru fiecare marca, anul de fabricație și numărul de înmatriculare. Vor participa doar mașinile care sunt înscrise și care au o vechime de minimum 30 ani.

Dacă știți că mașinile voastre mai lasă câte o pată de ulei la staționare, vă rugăm să vă aduceți un carton pentru a proteja locația.

La sosire vă rugăm să respectați indicațiile organizatorilor referitoare la locul de parcare a autoturismelor în timpul expoziției.

Datorită faptului că expoziția de mașini se desfășoară într-o zonă pietonală, din motive de siguranță pentru participanți și vizitatori, îi rugăm pe expozanți să evite deplasarea autoturismelor între orele 10.00-14.00.

Vom avea și premii speciale din partea sponsorilor noștri: Gamar, SUCT, Mateo Rustic Construct, Autotehnorom, Grawe, Corsem, Kalman Distriubution, Grup NBM Company, Custom Code Factory, cărora le mulțumim mult”, ne-au asigurat Iulian Todirică, președintele Filialei Suceava a Retromobil Club România, și Liviu Domunco, vicepreședintele clubului.