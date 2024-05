Sâmbătă, 11 Mai 2024 (11:50:20)

Candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan a participat la lansarea candidatului social democrat pentru primăria Râșca, Petrică Clipa. Gheorghe Șoldan a declarat că alături de acesta își dorește să facă altfel de administrație în județul Suceava. „Trec periodic pe la Râșca în drumurile pe care le fac la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi și nu pot să nu observ că zona are un potențial turistic foarte mare, însă insuficient dezvoltat. Ieri după-amiază, ne-am întâlnit la căminul cultural din Râșca cu aproximativ 150 de oameni și, alături de candidatul nostru pentru funcția de primar, Petrică Clipa, le-am vorbit despre proiectele noastre pentru comuna lor, pentru județul nostru. Le-am spus oamenilor că dezvoltarea județului presupune dezvoltarea fiecărei localități în parte”, a spus Șoldan. De precizat că Petrică Clipa are 57 de ani și de 35 de ani este silvicultor. Căsătorit, tată a doi copii, Petrică Clipa a precizat că își dorește să dezvolte Râșca, așa cum s-au dezvoltat comunele învecinate, Bogdănești, Boroaia, Forăști, Baia, Mălini, Vadu Moldovei, toate aceste localități fiind conduse de primari social-democrați.

La rândul său, Gheorghe Șoldan a subliniat faptul că toți primarii acestor localități fac parte din echipa sa. „Sunt primari alături de care îmi doresc să arăt că se poate face o astfel de administrație în județul Suceava. Și în timp ce mă întorceam aseară spre casă, am primit un video de la adunarea de vineri a conducerii PNL din centrul Sucevei. Am deschis video respectiv: Se auzea răsunând în tot centrul Sucevei, în care erau oameni aduși cu autobuzele din alte localități: <Omul care a adus Lumina Sfântă de la Ierusalim!>. Oameni buni, mai poți spune ceva?! <Omul lor> nu are limite. Mă gândeam că măcar acum, de față cu generalul lui de partid, se va comporta cu mai multă modestie. Eu zic așa: Mai bine să răsune Facebook-ul cu mesajul: 9 iunie – Ziua Schimbării”, a încheiat Gheorghe Șoldan.