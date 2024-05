Duminică, 12 Mai 2024 (09:11:33)

”Da, se poate! Fiți cu ochii pe noi!”. Acesta este mesajul pe care Traian Andronachi și echipa sa l-au transmis sâmbătă nu doar unei săli arhipline, ci și tuturor locuitorilor municipiului Rădăuți.

Casa de Cultură din Rădăuți a găzduit sute de oameni, care au dorit să participe la lansarea candidaturii lui Traian Andronachi pentru funcția de primar al acestui oraș.

A fost o atmosferă electrizantă și entuziastă, de la care nu au lipsit mai marii PSD Suceava. I-au fost alături lui Traian Andronachi candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, președintele PSD Suceava, Ioan Stan, parlamentarii Eugen Bejinariu, Mirela Adomnicăi și Gheorghe Mîndruță, precum și președinta organizației județene de femei a PSD Suceava și candidatul acestei formațiuni politice pentru alegerile europarlamentare Larisa Blanari.

Nu a lipsit nici fostul primar al Rădăuțiului, Nistor Tatar, care se regăsește și pe lista de consilieri locali, dar nici ceilalți oameni de pe lista PSD Rădăuți pentru Consiliul Local.

”Seara zilei de 9 iunie va consemna schimbarea în Rădăuți. O revenire la normalitate așteptată de toți rădăuțenii, nu doar de cei care s-au săturat să stea în frig iernile sau de cei care își rup mașinile pe “drumul cel bun”. Rădăuțenii își doresc bun simț și respect nu aroganță administrativă, minciuni, manipulare și laudă cu munca altora. E clar ca timp de 4 ani ceea ce a avut de demonstrat a demonstrat deja, iar Rădăuțiul și rădăuțenii nu mai au timp de pierdut. Am toată încrederea alături de echipa cu care plecăm la drum ca așa cum am reușit transformarea spitalului în aproape 4 ani, așa va înflori și Rădăuțiul. După 9 iunie vom construi împreună politicile sociale de care un oraș întreg are atât de multă nevoie”, a transmis Traian Andronachi, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Rădăuți.