Duminică, 12 Mai 2024 (13:28:19)

Liberalii suceveni au răspuns, prin biroul de presă, acuzațiilor aduse de parlamentarii PSD, printre care cea că ar fi blocat vineri seara centrul municipiului Suceava cu un miting electoral, transmițându-le că sunt „ofticați” de amploarea evenimentului.

„PSD își atacă din nou aliații, nu aveam de gând să ripostăm, dar se vede că sunteți ofticați după mitingul de peste 7000 de oameni organizat de Partidul Național Liberal Suceava în centrul municipiului Suceava în prima zi de campanie. Aveți motive să fiți ofticați și nici măcar nu aveți curaj să va semnați cu nume și prenume și asta știm de ce. O să vă dăm pe puncte o comparație între PNL și PSD”, afirmă liberalii, enumerând 5 aspecte ale campaniei electorale duse de social democrați: „1. Șefii voștri au fost la Suceava recent la lansarea candidaților, tot ei ne-au atacat, noi nu am spus nimic. La această lansare ați preferat confortul sălii de conferințe ale unui hotel de lux, noi am ieșit în fața oamenilor, cu respectul și onoarea cuvenite cetățenilor; 2. Ați avut bâlbe de copii de grădiniță în discursurile liderilor voștri și nu am spus nimic, acestea circulă pe tot Internetul și totuși nu am spus nimic; 3. Aveți oameni cu pensii speciale în echipa de la Suceava, care mai vor mandate în continuare și nu am zis nimic; 4. Ați umblat la furat primari liberali promițând-le verzi și uscate și v-ați făcut de râs, anunțați că veți lua 15-20 de primari și nu am zis nimic; 5. Vă certați primarii pesediști când primesc ajutoare de la Consiliul Județean și nici ei nu mai înțeleg nimic, iar noi nu am zis nimic”.

Prin biroul de presă, PNL Suceava le spune „domnilor de la PSD”, că „politica în coaliție nu e joc de păcănele la care vă pricepeți, este o formă de respect și responsabilitate”. Liberalii afirmă că în județul Suceava ei susțin candidați în toate primăriile, că au 2.024 de candidați pe liste, „oameni foarte buni intrați în lupta electorală”, iar „pulsul populației este foarte bun pentru realizările administraților liberale”. „Nu ați fi putut niciodată să organizați un eveniment de amploarea celui organizat de PNL în centrul Sucevei și, dacă tot vorbim de realizări pe care voi nu le recunoașteți, ar trebui să tăceți măcar pentru proiectul "Utilități și mediu" marca PSD, proiect prin care ați îndatorat primăriile, 61 de primării din județul Suceava pentru 30 de ani, iar aceste primării plătesc datoria dublu cu dobânzi, mai rău ca pe vremea sovromurilor pe care le cunoașteți foarte bine. Apropo de tabăra de la Bucșoaia, vedeți că proiectul finalizat de noi este la Ministerul Tineretului și la Agenția de Sport, centurile ocolitoare de la Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, chiar și de la Fălticeni sunt la ministerul PSD al Transporturilor. Dacă vreți să faceți ceva, lăsați oftica, invidia și apucați-vă de muncă, pentru că și voi sunteți la guvernare cu noi. În loc ca parlamentarii PSD de Suceava să se ocupe de atacuri la aliații lor din coaliție, mai bine și-ar cere scuze de la moldoveni și bucovineni pentru disprețul, jignirea și gafa de neiertat adusă de liderul lor de partid acestei părți de țară, Moldovei și Bucovinei, pentru că această declarație arată de fapt disprețul față de Moldova, interesul PSD de a ne ține săraci și subdezvoltați crezând că ne pot păcăli la infinit. V-ați înșelat, ne vedem la VOT!”, le-au transmis liberalii, social democraților.