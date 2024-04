Vineri, 19 Aprilie 2024 (18:29:51)

O expoziție de excepție, „Costin Neamțu – Omul poveste, pictorul în poveste”, a fost deschisă vineri, 19 aprilie 2024, la Muzeul de Istorie Suceava – Galeria cu Bolți.

100 de tablouri semnate de artistul plastic sucevean Costin Neamțu vor sta pe simeze până pe 26 mai 2024, perioadă în care puteți să le admirați, lucrările fiind într-o varietate de interpretări.

Dacă după ce vizitați expoziția veți pleca spre casă „cu inima puțin mai măricică”, după cum spune Costin Neamțu, înseamnă că lucrările sale au devenit un punct de comunicare între el, ca artist, şi cel care priveşte lucrarea. Dar mai înseamnă și bucurie și satisfacție pentru orice artist.

Ce s-a petrecut vineri la Galeria cu Bolți, în prezența unui public foarte numeros, mulți tineri, elevi, studenți, alături de artiști, creatori de frumos, oameni de cultură, a fost o sărbătoare, aniversarea artistului Costin Neamțu, în avans, pentru că pe 4 mai 2024 va împlini 85 de ani.

Copleșit de emoții, bucuros de felul în care a fost organizată expoziția, de faptul că are familia alături, soția Cela Neamțu și fiul Lisandru Neamțu, dar și un public cald și primitor, Costin Neamțu a spus: „Lucrările mele stau atât de bine aici, la Suceava, încât nu ar trebui să mai plece”. A sugerat deja că va dărui o parte din tablouri Muzeului Național al Bucovinei, pentru a intra în patrimoniul acestuia, pentru a aduce valoare.

La evenimentul cultural de la Muzeul de Istorie au fost prezente și stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Mănăstirii Voroneț, și stavrofora Elena Simionovici, scriitoarea Voronețului, președinta de onoare a Societății Scriitorilor Bucovineni, apropiate ale familiei de artiști Neamțu.



· „Este o mare onoare, o bucurie și, în același timp, o mare responsabilitate”

Odată cu versnisajul expoziției, a fost lansat și catalogul „Costin Neamțu – Omul poveste, pictorul în poveste”, care cuprinde lucrările prezente la Suceava. Albumul debutează cu „Suceava, la 85 de ani”, un cuvânt înainte prezentat de dr. Constantin-Emil Ursu, directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, urmat de o consistentă prefață semnată de scriitorul Grigore Ilisei.

Dr. Constantin-Emil Ursu, directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, a spus că organizarea unei expoziții personale Costin Neamțu de către Muzeul Național al Bucovinei, în an aniversar, este o mare onoare, o bucurie, și, în același timp, o mare responsabilitate.

„Expoziția îi ese dedicată lui Costin Neamțu, un om care și-a dedicat toată viața carierei pedagogice, și acest lucru spune foarte mult: se vede și în lucări, și în colecții, se vede în comportament. (...) Această expoziție este dedicată și Sărbătorilor Pascale, Învierii Domnului, pentru că Suceava va avea mulți turiști în următoarea perioadă, turiști care vor trece și pragului Muzeului Național al Bucovinei și vor putea admira cele 100 de tablouri semnate de Costin Neamțu”, a spus Constantin-Emil Ursu.

Selecția lucrărilor din expoziție a fost făcută de autor, dar punerea tablourilor pe simeze, organizarea expoziției i se datorează Irinei Țibulcă, șefa Birului Artă, împreună cu colegii de la mai multe departamente. Irina Țibulcă s-a ocupat și de grafica catalogului ce însoțește expoziția „Costin Neamțu – Omul poveste, pictorul în poveste”.

· Pastelul... „ia forma <pulberii lui Dumnezeu>”

Expoziția „Costin Neamțu – Omul poveste, pictorul în poveste” a fost prezentată de scriitorul Grigore Ilisei, care a vorbit mai întâi despre copilul Costin Neamțu, născut în satul Corni, din comuna Liteni, apoi despre parcursul artistic al acestuia, dar și despre oamenii importanți din viața lui Costin Neamțu, dascăli care i-au netezit drumul în artă.

„Chemarea se înfiripa, dar calea de urmat nu se așternea chiar limpede. Ițele drumului se încurcau, însă destinul rânduit nu-l părăsea pe Costin, ci-l îndemna să persevereze, să nu renunțe, să se lupte ca Făt Frumos cu toate vămile potrivnice”, a spus Grigore Ilisei. Am aflat de la scriitor că cel puțin prima perioadă de creație a lui Costin Neamțu, ce debutează în anul 1970, a fost consacrată unei picturi camerale, pastelului, în compoziții figurative.

„Peisajele și naturile statice zămislite prin tehnica pastelui l-au impus pe Costin Neamțu ca pe un regenerator al acestei modalități de lucru, care în pictura românească atinsese sublimul prin Ștefan Luchian”, susține Grigore Ilisei, completând: „culoarea pastelurilor lui înglobează valori din ceramică de mare preț, îngemănate cu asprimi de macat măiestru. (...) Naturile sale statice vibrează vital grație artei de virtuoz al iluminării caratelor de expresivitate ale pastelului, ce ia forma <pulberii lui Dumnezeu>”, susține scriitorul Grigore Ilisei.

Costin Neamțu, un om-poveste, așa cum l-a numit Grigore Ilisei, „șade ca un patriarh în mijlocul familiei sale, sfânta familie, lângă Cela, care-l îmbrățișează cu aripile de <pasăre maiastră a tapiseriei românești>, alături de feciorul cel năzdrăvan Lisandru, de nora cea iubitoare, Tatiana, și de nepoții lui, veritabili Prâslea cei isteți”. În prefața catalogului, Grigore Ilisei mai scrie că artistul plastic Costin Neamțu „a trecut peste praguri defel ușoare, rostuindu-și viața întru rodirea vocației. S-a alcătuit ca un copac cu rod bogat dintr-o grădină paradisiacă”.

· „Eu țin foarte mult la o logică a imaginii. Este matematică și poezie”

După „o frumoasă și pertinentă prezentare” făcută de Grigore Ilisei, Lisandru Neamțu, fiul artiștilor Cela și Costin Neamțu, curatorul expoziției, a spus că este și „continuatorul acestei meserii făcute din inimă (altfel nu se poate), cu pasiune”. „Eu sunt primul elev al tatălui meu, tată care se bucura că-și continuă orele de la Școala de muzică și arte plastice și acasă”, spune Lisandru Neamțu. El a mai povestit că încă de copil, după ce a pătruns în atelierul tatălui său („un artist viu, care în fiecare zi are probleme vizuale..., tatăl meu vede structuri plastice peste tot)”, pierdut printre culori, pastelui și pensule, a privit cu mare seriozitate această meserie. „Părinții mei mi-au fost aproape, mi-au fost modele, dar am avut mereu preocuparea de a mă desprinde de modul lor de a fi și de a crea. Am reușit să înțeleg fenomenul vizual și artistic cumva din interior și mă bucur că îl pot, la rândul meu, transmite studenților, într-un mod foarte serios și profund”, a povestit Lisandru Neamțu.

Meleagurile Sucevei, melegurile copilăriei înseamnă totdeauna o energie bună pentru Costin Neamțu, pentru familia lui, pentru că aici sunt rădăcinile. Costin Neamțu a mulțumit echipei de la Muzeul Național al Bucovinei, în special Irinei Țibulcă, pentru modul în care a fost realizată expoziția. „Expoziția este foarte bine grupată pe săli, pe număr de lucrări așezate pe perete, pentru a fi legate între ele cât mai bine estetic. Expoziția este așezată, dar ea are etape intermediare de devenire, și această devenire li se datorează lor, angajaților de aici, de la muzeu”, a explicat pictorul Costin Neamțu. El i-a mulțumit și scriitorului Grigore Ilisei pentru prezentare, pentru că „el a rotunjit prin cuvinte structura creațiilor mele, încât să se înțeleagă logica creației mele, pentru că eu țin foarte mult la o logică a imaginii. Este matematică și poezie. Mulțumesc familiei mele, mulțumesc publicului care a venit la vernisaj”, a spus, la final, Costin Neamțu.