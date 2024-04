Turneu de weekend

Acum niște ani se vântura periodic numele lui Ion Țiriac pentru președinție, pentru prim-ministru, pasămite pentru că el știe lucruri, știe cum se face, are influență etc. Văzând cum este organizat acest turneu amărât de tenis care îi poartă numele, pot spune că am avut noroc. Aș fi avut lucruri de spus încă din prima zi, dar am zis să nu fiu cârcotaș. Unii jucători însă nu s-au sfiit și au criticat starea terenurilor. Iar în timpul meciurilor a devenit obișnuit să se solicite intervenția organizatorilor pentru remedierea unor zone de teren. Miercurea a fost zi cu ghinion pentru spectatori, a plouat abundent și apoi s-a aflat că biletele se pierd pentru că apucaseră să se desfășoare câteva game-uri. Pe final de zi, s-a reluat meciul lui Kokkinakis cu Barrere, pentru ca imediat să reînceapă ploaia și să se întețească, dar meciul a continuat, deși altele se opriseră pentru mai puțin, Kokkinakis forțându-și înfrângerea. După turneul câștigat în SUA și zborul transatlantic, pot înțelege că nu mai dorea tenis în ploaie și stres în formă continuată. Dar ce-i mai rău abia urma... S-a aflat că organizatorii nu au nici măcar banalele prelate care să protejeze terenurile de ploaie, care a continuat aproape toată noaptea. A doua zi, se juca aproape în toate bazele din București, mai puțin la marele Țiriac Open! Asta deși se anunțase optimist chiar devansarea lor pentru 10:30. Au fost apoi amânate pentru 11, apoi pentru 12, pentru 13, în cele din urmă începând la... 15! Primeam mesaje și telefoane de la diverși cunoscuți revoltați, plătitori de bilete care pierdeau oră după oră așteptând să se pună terenurile la punct. Amatorism e un cuvânt prea blând pentru ce s-a întâmplat la baza numită Marica&Năstase, numai numele fiind de ea. Amuzant, cineva a prezentat din greșeală biletul din ziua precedentă, s-a scanat codul QR și... s-a permis accesul! Mă bate gândul să încerc și eu la finală cu biletul din prima-a doua-a treia zi, ce-am de pierdut?!... Și încă un caraghioslâc: meciul Moutet-Borges a fost programat pe un teren cu tribună minusculă (am numărat 36 de oameni), în timp ce terenul alăturat, cu tribună generoasă, era folosit pentru antrenament de Cerundolo și Martinez. Astfel, oamenii s-au îngrămădit în partea de sus a tribunei pentru a vedea meciul de pe terenul celălalt, cu aplauze, încurajări și tot tacâmul! În fine, altul care și-a forțat înfrângerea a fost favoritul #1 Griekspoor, după reluarea meciului cu Fucsovic. Acesta a ”recunoscut” că o minge căzuse de două ori la el în teren, deși nu se întâmplase, spunând apoi arbitrei că de fapt nu-și dorește să fie pe teren. Presupun că, în opinia lui, terenul nu era apt de joc. Asta e, organizatorii au forțat lucrurile, deși un teren a fost folosit toată ziua doar pentru antrenament! Astfel, doi dintre principalii favoriți, Cerundolo și Korda, n-au apucat să joace niciun meci până vineri. Teoretic, ei pot câștiga turneul jucând doar în weekend!