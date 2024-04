Joi, 11 Aprilie 2024 (15:25:08)

La Centrul Cultural Gura Humorului va fi proiectat, luni, 15 aprilie 2024, începând cu ora 13:00, filmul documentar „Ce-ai făcut la școală?”, care surprinde experiențele reale ale unor elevi din licee tehnologice din țară, inclusiv din județul Suceava, tineri care se luptă să își găsească locul în societate, deseori înfruntând provocări dificile pentru vârsta la care se află, câteodată în tăcere și singurătate.

Pe 16 aprilie 2024, la ora 11:30, filmul ajunge și la USV, la Auditorium „Joseph Schmidt”, iar pe 17 aprilie 2024, la ora 12:00, va fi proiectat la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor.

Filmul „Ce-ai făcut la școală?”, regizat de Tedy Necula și realizat sub îndrumarea și coordonarea Asociației GO-AHEAD, în cadrul proiectului „Go ahead with your best dream”, a fost lansat la sfârșitul lunii martie 2024, la Cineplexx Băneasa, și a captivat și inspirat audiența prin povestea curajoasă a mai multor tineri elevi din licee tehnologice din țară.



· Elevi suceveni și poveștile lor



Printre protagoniștii filmului s-au aflat și elevi și profesori suceveni. Este vorba de elevul din clasa a IX-a Andrei-Ionuţ Varvaroi, de la Colegiul ,,Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, împreună cu părinții săi, profesorii Magda Varvaroi și Ovidiu Varvaroi. De asemenea, de la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava au acceptat să vorbească în fața camerelor de filmat, pentru documentar, directoarea colegiului, prof. Maria Teodoreanu, și elevul Florin Petraru, din clasa a IX-a. Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava a avut doi reprezentanți în filmul-manifest „Ce-ai făcut la școală?”: elevele Elena Strugariu și Adriana Lungu, din clasa a XI-a. Toți acești „actori” au ales să își facă cunoscută vocea, să își împărtășească povestea în acest film-manifest. Filmul este de fapt o poveste „despre nevoia tinerilor de a beneficia de programe de dezvoltare personală și consiliere, despre nevoia acestora de a fi ascultați, înțeleși și validați”. Documentarul este și despre fenomenul bullying.



· Lecții de curaj





La proiecția filmului de luni, de la Gura Humorului, sunt așteptați să participe cât mai mulți elevi și profesori de la Colegiul ,,Alexandru cel Bun”, care să fie alături de Andrei-Ionuţ Varvaroi (un elev curajos, sensibil și hotărât, o voce care trebuie auzită de cât mai multă lume) și părinții acestuia, „povestitori” în film. Toate confesiunile elevilor din film reprezintă adevărate lecții de curaj, pentru că, încercați de boli și provocări, niciodată nu au renunțat la luptă și nu au renunțat la visul lor, urmându-și destinul.





Reprezentanții Colegiului ,,Alexandru cel Bun” din Gura Humorului mulțumesc Asociației GO AHEAD, pentru colaborarea și sprijinul pe care l-a oferit colegiului humorean, în implementarea proiectelor în care au fost implicați elevi și profesori, „inspirați să își atingă potențialul maxim prin muncă, colaborare, încredere în propriile forțe, investind astfel în viitorul parcurs profesional”.



· Importanța consilierii personale în educație



După lansarea filmului documentar, la final de martie, producătorii acestuia au declarat: „A fost o zi de excepție pentru noi, o zi încărcată de emoții pozitive, o zi a conștientizării și, nu în ultimul rând, o zi în care peste 470 de oameni au simțit la fel ca noi, fiind prezenți la lansarea documentarului. Copiii care au apărut în film și câțiva dintre adulții din jurul lor și-au spus poveștile și au avut curajul de a-și arăta vulnerabilitățile în fața camerei, pentru a ne deschide nouă, celorlalți, ochii în fața realităților pe care ei le trăiesc”.



Președinta Asociației GO-AHEAD, Alexandra Balseanu, a spus că este nevoie ca elevi, profesori, directori de școli, consilieri școlari și reprezentanți din mediul de afaceri să se adune mai des pentru a discuta și a împărtăși idei despre importanța consilierii personale și profesionale în educație și carieră. Proiectul „Go ahead with your best dream!” este derulat de Asociația GO-AHEAD, în parteneriat cu Art for Change Foundation, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund - Romania.