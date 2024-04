Exemplu de Așa NU

Un caz de manual privind cum NU ar trebui să procedeze un crescător de animale s-a petrecut în comuna Boroaia. Un bărbat a cumpărat în urmă cu aproximativ trei săptămâni patru purcei de la un vânzător ambulant, dintre cei care vând porci din mașini cu care merg prin piețe, dar și prin sate.

Cumpărătorul a dus purceii la gospodăria bunicii, în satul Moișa, comuna Boroaia, cu intenția de a-i crește pentru sărbători.

Săptămâna trecută însă purceii au dat semne de boală.

Cu porcul mort în mașină, la DSV. Nici un detaliu reținut despre vânzătorul porcilor

Vinerea trecută, unul dintre cei patru purcei a murit, astfel că cel care l-a cumpărat a venit cu el la Suceava, la sediul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava.

După cum arăta purcelul de 15 kilograme, medicii veterinari și-au dat seama imediat că este vorba de virusul pestei porcine africane. Acasă, ceilalți trei purcei aveau și ei deja semne clare ale bolii, care au condus în scurt timp la deces.

Ulterior, probele de laborator au confirmat și acestea că decesul s-a produs din cauza virusului pestei porcine africane.

Din păcate, cumpărătorul celor patru porci nu a putut preciza decât că a cumpărat animalele de la un crescător cu un ”microbuz alb”. Nu a reținut un număr de înmatriculare, nu a făcut poze la mașină, nu a reținut vreun contact al vânzătorului....

Nivel de alertă maximă. Nu se știe unde sunt restul porcilor din mașină

Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al DSVSA Suceava, a declarat că acest caz l-a surprins foarte puternic la modul neplăcut:

”În ciuda campaniilor pe care le facem, a apelurilor pe care le transmitem repetat în presă, persoana nu a putut preciza nici un detaliu despre mașină sau despre vânzător. Dacă am fi avut un contact al vânzătorului am fi putut afla măcar unde a vândut restul porcilor din mașină. Suntem în nivel maxim de alertă, am anunțat toți colegii din județ și ne așteptăm să mai fie cazuri de pestă porcină africană”.

Pagubă mare pentru cumpărătorul porcilor, care a încasat și o amendă

Doctorul Voloșeniuc a subliniat cât de prost a ieșit din această afacere cumpărătorul celor patru porci.

Un porc de 15 kilograme, cum a cumpărat el, se vinde cu 800-1000 de lei bucata, așadar un prejudiciu de 3-4000 de lei. În plus, pentru că a cumpărat porci din sursă necunoscută, bărbatul a încasat din partea Direcției Sanitar Veterinare și o amendă de 1200 de lei.

Așadar, o pagubă de aproximativ 1.000 de euro.

Pentru că porcii nu erau înregistrați, bărbatul nu are cum să primească nici despăgubirile care se acordă pentru crescătorii cu porci infectați cu PPA (pestă porcină africană).

Conform protocolului din astfel de cazuri, porcii bolnavi au fost neutralizați, în gospodărie s-au luat măsuri de curățare și dezinfecție și s-a impus o zonă de restricție de 3 kilometri, în care porcii sunt inventariați și evaluați de un medic veterinar.

Totodată, a fost instaurată și o zonă de supraveghere pe o rază de 10 kilometri, în zona focarului.

Circulația porcilor în afara spațiului de creștere este total interzisă.

Apel important către crescătorii de porci din județ

Crescătorii de porci din județul Suceava sunt rugați insistent să anunțe imediat medicul veterinar dacă observă vreun semn de boală la porcine.

Primul simptom important al pestei porcine africane este că porcul nu mai are poftă de mâncare și nici de băut apă. Prima reacție a crescătorului trebuie să fie contactarea medicului veterinar.

Semnele mai severe apar în scurt timp: urechi învinețite, pete roșiatic-violete pe corp, secreții nazale și oculare de culoare roșie și uneori se instalează diaree hemoragică. Decesul survine de regulă în șapte zile de la primele simptome.

Conform studiilor făcute până acum la nivel mondial, pesta porcină africană este mortală 100% la porcul domestic și undeva la 90% la porcul mistreț.

În Vietnam și în Europa se lucrează la un vaccin contra pestei porcine africane despre care se speră că va fi pe piață în maximum 2 ani.

Boala nu se transmite la om, dar face ravagii economice prin rata de mortalitate în rândul porcilor.