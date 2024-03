Luni, 25 Martie 2024 (14:12:19)

Două echipaje ale Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava își prezintă lucrările de inventică în cadrul celei de-a 15-a ediții a I-FEST2 – „Festivalul Internațional de Inginerie, Știință și Tehnologie”, cel mai mare concurs de proiecte științifice de pe continentul african,adresat tinerilor preocupați de acest domeniu.

Evenimentul se desfășoară în Tunisia, în perioada 22 – 30 martie 2024.

Echipajul format din Maria Cristea și Cezara Ilinca Țui, ambele eleve în clasa a VIII-a A, prezintă lucrarea ”Inteligibility of Medium - Length Words with Missing, Extra and Substituted Letters”.

De asemenea, echipajul format din Radu Cristian Fediuc (elev în clasa a VIII-a A) și Isidor Herea (elev în clasa a VIII-a, Școala generală 3 Suceava) participă cu lucrarea ”Autonom Dial PR”.

Ambele lucrări sunt coordonate de prof. Anca Viorica Greculeac, director adjunct, elevii fiind membri ai Clubului de Inventică și Inovație Științifică al liceului.

„Echipajele noastre s-au calificat la acest concurs ca urmare a premiilor obținute la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică.

Le urăm mult succes ! Tradiția cercetării și inovării științifice la CNPR este dusă mai departe de cei mai tineri membri ai clubului; reamintim că la ediția anterioară a festivalului, echipajele CNPR, formate din Tudor Dochia, Alexandru Turculeț și Paul Ungureanu, au obținut două medalii de aur”, au transmis reprezentanții liceului.

I-FEST2 - International Festival of Engineering, Science and Technologyeste un eveniment de anvergură, reunind la ediția din 2023 circa 500 de tineri.

Se desfășoară pe un număr impresionat de categorii, printre care pot fi enumerate: fizică, științele mediului, științe sociale, informatică, inginerie, bilogie și viață, matematică, multimedia.