Evenimentul caritabil „Note de Speranță 2024”, organizat de InBusiness Club Suceava, îi are ca invitați pe Damian Drăghici & Brothers

Vineri, 15 Martie 2024 (09:34:49)

Evenimentului caritabil „Note de Speranță 2024”, organizat de InBusiness Club Suceava, ce se va desfășura vineri, 17 mai 2024, începând cu ora 17:00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, îi are ca invitați pe Damian Drăghici & Brothers. Ediția a II-a a evenimentului caritabil „Note de Speranță” va fi prezentată de Andreea Marin.

InBusiness Club Suceava, probabil cel mai activ club de afaceri sucevean, invită publicul la o ediție specială a evenimentului caritabil „Note de Speranță”, în care, pe lângă concertul de excepție ce va fi susținut de Damian Drăghici & Brothers, sunt pregătite și alte momente surpriză, ce vor transforma seara de 17 mai 2024 într-una de neuitat.

Pe lângă partea artistică, acest eveniment are și un scop caritabil. Fondurile strânse vor fi direcționate către două proiecte importante. Este vorba de oferirea de burse de studiu unor copii excelenți la învățătură din medii defavorizate, pentru a le oferi șanse egale în educație și pentru a încuraja excelența academică în rândul tinerilor, și susținerea reamenajării Galeriei de Artă „Ion Irimescu” din Suceava, „un loc emblematic pentru cultură și artă, ce are nevoie de sprijin pentru a continua să fie un centru vibrant al creației artistice locale și naționale”. Pentru a vă rezerva locul, accesați https://caritabil.inbusiness.club/ sau achiziționați bilete direct de la casieria Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, program: de luni până vineri, între orele 9:00-17:00, telefon 0230 / 523 718. „Nu lăsați să treacă ocazia de a contribui la o schimbare pozitivă în comunitatea noastră și de a vă bucura de arta autentică. Fiecare bilet cumpărat reprezintă o rază de speranță. Haideți să ne unim eforturile și să demonstrăm că împreună putem face diferența. Vă așteptăm cu brațele deschise și inimile pline de speranță la <Note de Speranță 2024>”, transmit reprezentanții InBusiness Club Suceava, care au ca partener în organizarea evenimentului EDU MAX Centru de Dezvoltare Personală și Profesională.

· Remember

InBusiness Club Suceava a organizat anul trecut, pe 21 aprilie 2023, prima ediție a evenimentului caritabil „Note de Speranță”, desfășurat pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din municipiul Suceava, ocazie cu care publicul a putut urmări spectacolul „Săftița”, cu cunoscutul virtuoz al țambalului, maestrul Marius Mihalache. Spectacolul „Note de Speranță”, ediția I, a fost organizat pentru susținerea copiilor diagnosticați cu autism, dar și a părinților care fac eforturi deosebite pentru ca cei mici să beneficieze de cele mai bune terapii. Cu toții fac parte din Asociația pentru Intervenție în Autism (AIAS). De asemenea, au fost prezentate și două cazuri umanitare, doi copii care au mare nevoie de ajutor: Radu Ristea, copil cu autism, și Vlad Pîțu, un copil cu leucemie din Suceava.

La finalul spectacolului caritabil de anul trecut, Ruxandra Oana Mihalachi, manager Ecooptic Suceava, (care a pus umărul, alături de Alexandra Munteanu, la realizarea spectacolului, împreună cu echipa InBusiness, alături de ceilalți voluntari, sponsori etc. - două mame și antreprenoare puternice) spunea că proiectul „Note de Speranță” și-a propus de la început să se implice în promovarea oamenilor și a companiilor care practică antreprenoriatul social.