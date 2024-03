La Fălticeni

Festivalul Internațional „Primăvara poeților”, ediția a XIV-a, este evenimentul cultural cel mai recent cu care Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni a ieșit la rampă și anul acesta. Manifestare de tradiție în instituția de învățământ fălticeneană, Festivalul „Le Printemps des Poètes” se constituie într-un prilej major de celebrare a artei poetice, iar fostul ministru francez al Culturii, Jack Lang, este cel care a inițiat acest interesant eveniment cultural artistic, în anul 1999. Festivalul ”Le Printemps des Poètes” a fost importat în România prin demersurile poetei şi traducătoarei Linda Maria Baros, iar la Suceava a fost adus pentru prima dată de universitarul Ştefan Alexandru Băişanu, în anul 2005.

Odată cu „adopția” sa în Bucovina, Festivalul francofilofon „Primăvara Poeţilor”, sub egida „Le Printemps des Poètes”, beneficiază de un program-concept inițiat și coordonat sistematic de scriitoarea Angela Furtună, membră a Uniunii Scriitorilor din România, iar versiunea bucovineană se află sub egida Consiliului Judeţean Suceava și a Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”, fiind și unul dintre cele mai grandioase programe de diplomație culturală autentică, de francofilofonie, în armonie cu spiritul românesc, de practică democratică a libertății de gândire și de expresie artistică. În cadrul acestui program de succes pentru francofilofonia bucovineană şi românească sunt celebrate anual Ziua Internaţională a Francofoniei - 20 martie, precum şi Ziua Mondială a Poeziei - 21 martie. Evenimentul propune anual mai multe tipuri de activități: concursuri de creație poetică, recitaluri de poezie, întâlniri cu autori contemporani etc.

Fiecare ediție are o temă specială, în jurul căreia gravitează creațiile poetice propuse de inițiatorii parizieni, iar tematica propusă are rolul de a încuraja poezia contemporană şi deopotrivă muzica, spiritul cantabil al poeziei şi vieţii actuale, nevoia de muzicalitate a sufletului omului contemporan, spiritul tinerelor generaţii care adoptă cu entuziasm tehnici de învăţare şi comunicare prin muzică şi poezie cântată (le poème chanté), dar și prin dans (le poème dansé).

Gazdă a acestui festival abia din anul 2011, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” a reușit ca de atunci, în mod consecutiv, timp de 14 ani, să surprindă prin calitatea actului cultural artistic, tema specifică fiecărei ediții stimulând atât creativitatea organizatorilor, cât și talentele elevilor artiști implicați. Extrem de ofertantă, Grace (Grație) - tema din acest an - a făcut ca inimile tuturor celor prezenți, invitați sau spectatori, să vibreze la unison, să producă emoție, să încânte și să bucure. Totul a fost extrem de intens, totul a fost la superlativ, iar cele trei ore în care s-a desfășurat manifestarea culturală au trecut precum o zbatere de pleoape. Ca în fiecare an, organizatorii au avut alături de ei o serie de invitați extrem de reprezentativi, puternic legați de Franța, prin toată munca lor: poetul, scriitorul, artistul plastic și publicistul Constantin Severin, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, jurnalistul, poetul și scriitorul Ovidiu Alexandru Vintilă, dar și cadrul didactic titular al Universității din Suceava Gina Puică, doctor în literatură franceză. De asemenea, în sală s-au aflat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Suceava, Casei Corpului Didactic, ai Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” și ai presei locale și județene, precum și poeta, scriitoarea și artista Lenuța Rusu, fostă absolventă a colegiului. Asociația de părinți și Consiliul elevilor au fost și ele reprezentate la evenimentul cultural.

Pasionați de tot ceea ce fac, iubitori de frumos și dorind să dezvolte gustul pentru frumos și cultură tuturor elevilor cu care lucrează, membrii catedrei de limba franceză: Dana Alexa, Geanina Moroșan, Anca Nemțoi, Georgenia Gabor și Valentin Purdilă, sprijiniți de conducerea colegiului: director Palaghia Radion, directori adjuncți Silvia-Mariana Țuca și Lucian Maleș, dar și de profesorul documentarist Mattyllena Boicu, au pregătit o activitate care s-a remarcat prin eleganța și rafinamentul momentelor artistice susținute, prin calitatea prezentării (Denisa Cornea și David Șorodoc) și prin coerența și coeziunea întregii activități.

Limba franceză a învăluit cu grație fiecare dintre intervențiile invitaților, care au împărtășit audienței o parte dintre creațiile lor și au picurat câte puțin din pasiunea lor în sufletele tuturor celor prezenți. Apoi, elevii artiști ai colegiului au dăruit tuturor celor prezenți momente de încântare maximă. Dansul, muzica și poezia în limba franceză, teatrul și momentele de muzică instrumentală au curs lin, într-un spectacol aproape profesionist, răsplătit la scenă deschisă, cu aplauze furtunoase. Trăirile provocate de calitatea acestui eveniment au fost atât de puternice încât, la final, aproape toți cei prezenți și-ar fi dorit să continue și i-au chemat pe protagoniști din nou la rampă. Iată de ce toți acești artiști amatori, dar aproape profesioniști, trebuie menționați, fiindcă munca lor trebuie cunoscută de cât mai multă lume.

Protagoniștii acestui program au fost elevii: Alexandru Maleș, Ramona Oroianu, Ioana Moroșanu, Bianca Ailincăi, Sorina Roșu, Maria Nechifor, Sabina Holotă, Alin Rusu, Anița Drăgan, Florina Popescu, Roxana Țoală, Andreea Gorenco, Lorena Casandra, Analisa Cazacu, Ștefan Alexandru, Raisa Andrian, Daria Lămășanu, Denisa Drăgoi, Robert Varganici, și admirabilii membri ai trupei de teatru ATHANOR, coordonați de profesoarele Oana Caulea și Georgenia Gabor. Alături de ei au performat studentele Claudia Petriceanu, Roxana-Gabriela Asandei, Cristina Macovei și Georgiana-Andreea Lucescu, precum și elevii Laura-Ioana Budui (flaut) și Andrei Purdilă – fost gimnazist la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, în prezent studiind la Colegiul de Artă din Suceava.