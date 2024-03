Joi, 14 Martie 2024 (09:49:16)

Mai mulți copii cu sindrom Down, elevi, studenți, reprezentanți ai administrației publice locale și ai ONG-urilor vor participa pe 21 martie 2024, între orele 12:30 - 15:00, în centrul municipiului Suceava, la o acțiune care marchează Ziua Mondială a Sindromului Down. Intitulată „Împreună, prieteni!”, activitatea desfășurată în aer liber, pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, este organizată de Asociația Sindrom Down Suceava, cu sprijinul financiar al Consiliului Local Suceava și al Primăriei Municipiului Suceava.

Organizatorii au pregătit activități educative și cultural-artistice pentru copiii cu sindrom Down. Președintele Asociației Sindrom Down Suceava, Radu Cucurezeac, a declarat că „prin acest eveniment ne propunem sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele persoanelor diagnosticate cu sindromul Down și să combatem discriminarea acestora. Acțiunea va cuprinde momente de muzică, desen și dans, susținute de grupuri de copii de la școlile din municipiul Suceava, intervenții ale partenerilor și autorităților publice și diverse activități interactive pentru copii. La eveniment vor participa copii cu sindrom Down, elevi ai școlilor din municipiul Suceava, studenți ai Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava, cât și reprezentanți ai administrației publice locale, ai ONG-urilor și mass-mediei sucevene, care împreună vor susține cauza copiilor afectați de sindromul Down”.

Manifestarea de pe 21 martie 2024 este organizată în parteneriat cu Asociația Institutul Pentru Parteneriat Social Bucovina, Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi” Suceava, Asociația Blijdorp România și DGASPC Suceava. Pentru mai multe detalii, puteți suna la numărul de telefon +40 746 050 502 (persoană de contact: Radu Cucurezeac, președintele asociației); pe email: sindromdownsuceava@yahoo.com, sau pe adresa paginii de Facebook a Asociației Sindrom Down Suceava.