Domnul Gheorghe Becali, cel care în urmă cu o săptămână-douăne făcea niște calcule din care rezultacă finalul de campionat este pentru domnia sa și pentru restul stânei mai degrabă o formalitate plictisitoare decât o competiție adevărată, după ultimul meci al părții "normale" din campionat pare să-și fi reconsiderat în mod abrupt poziția și să-și fi reînnoit planurile de abandon total, așa cum ne-a mai amenințat și acum doi, acum cinci, opt, nouă etc.ani, cam de fiecare dată când triumfurile preconizate i s-au transformat în eșecuri de-a dreptul jenante. De data aceasta, la capătul de unde s-a aprins fitilul s-a aflat Rapid București, o echipă mai degrabă inconstantădecât performantă, dar care a scurtat distanța dintre ea și Steaua la numai 4 puncte, pe baza unui calcul absolut idiot, pe care cei ce l-au conceput nu cred să fie în stare vreodată să ne explice pe ce bază li se fură echipelor jumătate din punctele câștigate pe teren. Înjumătățirea asta face așadar caîntre FCSB și Rapid să fi rămas o distanță pe care Rapid o poate anula chiar și numai prin victoriile din cele două meciuri directe rămase de disputat. Spre deosebire de alți patroni, care în situații similare dau afară antrenorii, dl Becali nici pomeneală. A zis că se consideră el însuși vinovat de înfrângere, ceea ce pare doar să confirme că domnia sa este, pe lângă toate cele, și antrenorul adevărat, indiferent cum s-ar numi cel din acte, deci cum să se dea afară el pe el!? Așa că, lovit de un proaspăt puseu de disperare și de un altul de credință dusă la extrem, ne-a comunicat că parcă s-ar retrage definitiv din viața publică (am mai auzit), că s-ar duce nițel, vreo două luni, la Muntele Athos (am mai auzit, ba am mai și văzut) și că ar preda echipa(am mai auzit și asta, ba știam cândva și prețul: 1 leu!). Noutatea acum apare: de data asta ar preda-o fiicelor sale! Domnu' Gigi, păi nu ziceai că le iubești ca pe ochii din cap? Merită ele așa pedeapsă?