Miercuri, 13 Martie 2024 (15:08:32)

Reprezentantul celei mai mari puteri mondiale – Statele Unite ale Americii, Excelența sa Kathleen Ann Kavalec, a vizitat miercuri, 13 martie, Primăria municipiului Suceava, fiind întâmpinată de primarul Ion Lungu și consilierii săi. Discuțiile delegației Ambasadei SUA cu reprezentanții administrației locale au avut loc pe parcursul a mai bine de o oră, pe diverse teme, la final având loc și un mic schimb de cadouri. Excelența sa Kathleen Ann Kavalec a primit o gentuță bucovineană, țesută, cu sigla municipiului Suceava și materiale de promovare a orașului, precum și o medalie aniversară, în vreme ce primarul Ion Lungu a primit un steag al SUA, miniatural, pe care îl va putea afișa la birou.

„M-am bucurat să o primesc la sediul Primăriei municipiului Suceava pe doamna Ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Excelența Sa Kathleen Ann Kavalec, aflată într-o vizită oficială în județul Suceava. Este al patrulea ambasador al Statelor Unite ale Americii care vizitează Primăria municipiului Suceava! După ce am prezentat orașul nostru și investițiile importante realizate în Suceava în ultimii ani, am solicitat sprijinul doamnei Ambasador pentru identificarea unor oameni de afaceri dispuși să vină la Suceava pentru a investi în unități de producție situate pe terenul fostei Termica. Așa cum se știe, municipalitatea suceveană este dispusă să acorde cu titlul gratuit, în condiții de transparență și legalitate, suprafețe de teren de la fosta Termica, firmelor care vin să investească și care pot crea locuri de muncă pentru suceveni, încercând în acest fel rezolvarea, barem parțială, a problemei legate de locurile de muncă.

Excelența Sa Kathleen Ann Kavalec a fost foarte receptivă la acest subiect și și-a oferit disponibilitatea să ne ajute în mod direct și concret, invitându-mă la două forumuri de afaceri importante axate pe această temă în lunile mai-iunie a acestui an, atât la București, cât și la Washington”, a spus la finalul întrevederii oficiale primarul Sucevei, Ion Lungu.

Timp de o oră discuțiile s-au axat pe stabilirea și dezvoltarea de parteneriate concrete în investiții, administrație și învățământ, precum și o radiografie a situației locale și regionale în contextul nefericit provocat de războiul din Ucraina.

„Îi mulțumesc public doamnei Ambasador pentru discuția utilă și necesară pentru Suceava și suceveni și am toată convingerea că, beneficiind de sprijinul Ambasadei SUA și al Guvernului American, pot fi găsite soluții de dezvoltare a Sucevei și a zonei metropolitane!”, a concluzionat Ion Lungu, care a condus-o personal la plecarea din primărie, până la parcare.

Excelența Sa Kathleen Ann Kavalec a venit la Suceava pentru a susține un discurs la evenimentul de deschidere a expoziției fotografice „Noi, Poporul: 25 de ani de Parteneriat Strategic”, programat pentru miercuri după-amiază, pe esplanada centrală a municipiului.