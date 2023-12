Duminică, 3 Decembrie 2023 (08:13:22)

Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost prins sub un tractor care s-a răsturnat pe un câmp. Incidentul s-a întâmplat în cursul zilei de sâmbătă în satul Valea Glodului, din comuna Vulturești. În tractor se aflau două persoane, iar vehiculul agricol circula pe un teren accidentat în momentul în care nu a mai putut fi controlat de cel care îl conducea. Unul din cei doi ocupanți a reușit să sară înainte ca tractorul să se răstoarne. Al doilea a fost prins sub tractor și a fost nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare pentru a fi extras. A durat zeci de minute pentru a fi scos de sub utilajul agricol, dar în momentul în care a fost preluat de echipajele medicale sosite la fața locului era conștient și cooperant. Bărbatul care avea multiple traumatisme, a fost preluat de către echipajul SMURD TIM, care l-a stabilizat, iar apoi l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava. Cel de al doilea bărbat, în vârstă de 45 de ani, a primit îngrijiri medicale de la pompierii paramedici SMURD. Avea mai multe contuzii la nivelul capului și alte escoriații, însă a refuzat transportul la o unitate spitalicească.