Duminică, 19 Noiembrie 2023 (15:35:55)

Un control derulat timp de mai multe zile la o societate din Cârlibaba a scos la iveală un șir întreg de nereguli. Este vorba de o firmă care are ca obiect de activitate exploatarea și debitarea materialului lemnos, iar controlul a fost făcut de polițiștii din Vatra Dornei și reprezentanți ai Gărzii Forestiere Suceava. Aceștia auconstatat diferențe între stocurile scriptice și cele faptice, respectiv s-a constatat un volum în plus de 0,71 metri cubi lemn rotund rășinoase 0,938 metri cubi cherestea rășinoase și 15,573 metri cubi (10,247 tone) lemn rășinoase în valoare totală de 2.687 de lei.În plus, din depozit lipsea cantitatea 159,913 metri cubi lemn rotund rășinoase și 48,863 metri cubi cherestea rășinoase în valoare totală de 85.752 de lei. Pentru aceste nereguli, echipa de control a dat patru sancțiuni, două avertismente și două amenzi, în valoare totală de 16.000 de lei.