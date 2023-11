Pentru elevi

Pentru a marca Ziua Educației Juridice, sărbătorită în fiecare an pe 17 noiembrie, elevii Colegiului Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni l-au avut în mijlocul lor vineri, 17 noiembrie, pe judecătorul Cristi Danileț. Acesta i-a ajutat pe elevii de liceu să cunoască legea și să-și afle drepturile și îndatoririle, le-a explicat tinerilor ceea ce au voie şi ceea ce nu au voie să facă, cine îi protejează şi cum, unde să se adreseze când au probleme şi cum se pot apăra atunci când sunt acuzaţi.

Prof. Luminița Corbu, directorul adjunct al Colegiului „Nicu Gane”, a declarat: „Astăzi este Ziua Educaţiei Juridice şi era firesc să avem în faţa noastră o persoană foarte populară şi pe care unii dintre noi o urmăresc de foarte mult timp în mediul online pentru activitatea sa, domnul judecător Cristi Danileţ, judecător la Tribunalul din Cluj. Alături de eleva noastră Ioana Busuioc, care a făcut parte din mai multe proiecte coordonate de domnul judecător prin Asociația VeDem Just, avem în sală 200 de elevi din clasele a IX-a , a X-a şi a XI-a şi vrem să profităm la maximum de prezenţa domnului judecător”.

Tabere pentru educaţie juridică în rândul tinerilor

Judecătorul Cristi Danileț are mulţi prieteni printre tinerii liceeni. Cu mulţi ţine legătura, inclusiv pe reţelele de socializare, unul dintre ei fiind Ioana Busuioc, elevă la Colegiul Naţional „Nicu Gane”, care în acest an a participat la o tabără de educație juridică dedicată adolescenților, organizată de Asociația VeDem Just.

„Vă mulţumesc, domnule judecător, pentru că aţi onorat invitaţia noastră să fiţi astăzi, de Ziua Educaţiei Juridice, împreună cu noi, elevii Colegiului <Nicu Gane>, să fiți alături de profesori şi părinţi. Vara aceasta am participat la o tabără de educaţie juridică ce a avut loc la Sibiu, organizată de Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie, a cărui fondator este domnul judecător Cristi Danileţ, împreună cu echipa sa de profesionişti, și printre care se numără şi doamna consilier juridic Gianina Clop, prezentă şi dumneaei alături de noi. În această tabără de educație juridică am avut ocazia să cunosc mai multe despre lege şi reguli şi să fiu conştientă de drepturile şi obligaţiile mele în societate. Am cunoscut oameni din diverse domenii, cum ar fi judecători, jurişti, poliţişti, reprezentanţi ai unei organizaţii antidrog. Am ascultat mărturiile unor tineri dependenţi de droguri de peste 10 ani, care au povestit despre experienţa lor şi cum au reuşit să iasă din această situaţie după mulţi ani de chin. Sunt oameni care au avut curajul să vină în faţa noastră şi să îşi spună povestea ca pe o lecţie de viaţă şi pentru noi. Vă mulţumim, domnule judecător Cristi Danileţ, că astăzi sunteţi alături de tinerii din Fălticeni şi apreciem prezenţa dumneavoastră aici”, a spus eleva Ioana Busuioc, care i-a îndemnat pe cât mai mulți tineri să participe la taberele organizate Asociația VeDem Just.

Tot mai mulţi tineri ajung în faţa judecătorilor

Proiectul privind educaţia juridică în şcoli este susţinut de Asociaţia VeDem Just – Voci pentru Democraţie şi Justiţie. Temele dezbătute în cadrul întâlnirii de aproape trei ore au fost despre fapte care au la bază violența verbală, fizică și psihică, violarea vieții private, cyberbullyingul, furtul, înșelăciunea, toate acestea considerate infracțiuni, iar cei care le comit sunt supuși pedepselor. Aceste teme le-a trezit interesul elevilor participanți, la finalul întâlnirii fiind puse şi întrebări, mai ales că au fost prezentate și cazuri în care părinții au rămas fără locuințe din cauza copiilor, cazuri în care tineri au ajuns după gratii pentru fapte comise cu voia lor sau pentru că pur și simplu nu cunosc legislația.

Judecătorul Cristi Danileţ le-a transmis tinerilor din Fălticeni: „Ioana Busuioc este unul dintre adolescenţii care sunt implicaţi în programele noastre de educaţie juridică şi eu mă bucur mult când reuşim să ne întâlnim cu adolescenţii în altă parte decât în tribunal. Din păcate, mulţi tineri, în special adolescenţi, ajung în faţa judecătorilor. Eu sunt magistrat de 25 de ani şi am văzut fapte oribile produse asupra copiilor, asupra tinerilor, dar din păcate şi fapte îngrozitoare sau mai puţin plăcute săvârşite de către adolescenţi. Eu nu am venit aici să vă sperii, nu sunt tatăl vostru, să vă avertizez, nu sunt preotul vostru, să vă spun că vă iert. Vă spun doar atât: cine ajunge în faţa mea trebuie să ştie că are un magistrat bine pregătit, care cunoaşte legea şi cunoaşte dosarul. Şi o veste proastă pe care v-o dau astăzi, nimeni în faţa judecătorului nu poate invoca drept scuză necunoaşterea legii. Am văzut copii şi tineri plângând în faţa mea, am văzut părinţi plângând în faţa mea pentru că, copiii lor au photoshopat o poză cu o profesoară, au făcut un cont fals pe Facebook, au trimis poza şi profesoara a primit 30.000 de lei de la părinţii acelor copii. Nu sunt profesorul tău să te învăţ educaţie civică şi socială, nu sunt părintele tău să îţi spun să nu faci prostii că eu plătesc. Dar spun că, din păcate, astăzi copiii şi adolescenţii sunt foarte reticenți la ideea de lege. Tu poţi să o încalci, dar atunci când ești prins, nu mai poţi să spui nimic. Ești adolescent, poţi să faci de toate, dar nu ai voie. Avem nişte reguli foarte stricte, foarte dure şi cele mai cunoscute sunt cele din Constituţie. Aici scrie ce drepturi avem şi ce obligaţii. Sunt 30 de drepturi şi 4 îndatoriri fundamentale pe care le avem. Tot în Constituţie scrie că toate legile din România sunt obligatorii încă de la naştere. Când primim buletinul, primul gând care trebuie să ne treacă prin minte este că sunt responsabil. Statul acesta mă preţuieşte, mi-a dat un document oficial şi mi-a atras atenţia, tinere, ai grijă ce faci. La 14 ani poţi să ajungi în tribunal dacă încalci legile”.

Fiecare cetăţean are nevoie de cunoștințe legale

Magistratul le-a vorbit elevilor despre Monitorul Oficial, despre codurile civil şi penal, despre faptele pentru care tinerii pot ajunge în cele patru centre de detenţie din România, cum pot fi descoperiţi cei care comit fapte penale şi multe altele. Cristi Danileț le-a prezentat virtual o sală de judecată de la Tribunalul Cluj și le-a vorbit despre procesele la care participă copiii şi tinerii, unele dintre ele fiind cauze penale.

Începând cu 2022, la data de 17 noiembrie se sărbătorește anual în România „Ziua Educației Juridice” pentru a se conștientiza faptul că fiecare avem nevoie de cunoștințe legale. Se onorează, astfel, efortul săptămânal al cadrelor didactice care au decis să predea opționalul de educație juridică la inițiativa VeDem Just, precum și al specialiștilor în drept care participă la întâlniri non-formale din școli pe teme de legislație și justiție în cadrul proiectelor.

Ziua a fost aleasă pentru a aminti că la data de 17 noiembrie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 273/2021. Aceasta a modificat Legea educației, impunând ca printre competențele-cheie ce se vor dobândi de către elevii din învățământul primar și cel gimnazial să fie și cele juridice.