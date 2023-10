Vineri, 27 Octombrie 2023 (10:14:09)

Un număr de aproximativ 5.000 de studenți ai USV vor primi, începând cu anul universitar 2023-2024, burse mărite și diverse forme de sprijin financiar, cuprinse între 900 și 3.300 de lei. Noile cuantumuri ale burselor au fost aprobate în cadrul unei ședințe de joi a Senatului Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV), unde au fost aduse modificări Regulamentului cadru privind acordarea burselor și altor forme de sprijin financiar și material (R 53).

Conform unui comunicat al biroului de presă al USV, începând cu acest an universitar USV va acorda celor care studiază patru categorii de burse: burse pentru rezultate academice, care pot fi burse de excelență olimpică internațională I, burse pentru stimularea performanței; burse pentru sprijin social; burse pentru alte activități sub formă de burse speciale și burse de performanță sportivă; alte tipuri de burse speciale și forme de sprijin financiar și material, inclusiv pentru participarea la conferințe sau publicarea de articole științifice.Printr-o decizie a Consiliului de Administrație al USV, fondul de burse primit prin contractul instituțional se suplimentează din veniturile proprii ale USV cu până la 10%. Astfel, cuantumurile minime și maxime ale burselor acordate lunar studenților înmatriculați la USV diferă în funcție de tipul de bursă. Pentru a exemplifica, bursa de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură, asemenea celei de performanță științifică, va avea o valoare cuprinsă între 1.000 și 1.800 de lei lunar. Bursa socială va fi cuprinsă între 900 și 1.200 lei lunar, iar bursa de excelență olimpică I / internațională va fi cuprinsă între 1.650 și 3.300 de lei lunar. Diversele forme de sprijin financiar pentru studenți, acordate sub forma unor plăți unice, au valori cuprinse între 1.200 și 10.000 lei pe an. Doctoranzii cu frecvență, fără taxă și cu bursă, vor primi lunar burse în cuantum de 3.200 lei.

De asemenea, pot beneficia de burse și studenții care au obținut performanțe cultural-artistice deosebite, care s-au implicat în activități extracurriculare sau de voluntariat, precum și cei care au obținut performanțe sportive deosebite.

Cu excepția burselor sociale ocazionale, bursele se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), începând cu data de 1 octombrie. Pentru menținerea bursei de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură și în semestrul al II-lea, media ponderată minimă a studentului trebuie să fie 8.00. În privința bursei sociale, studentul își menține acest drept dacă, după sesiunea de examene din iarnă și sesiunea de restanțe aferentă sesiunii de examene din iarnă, numărul de credite restante este egal sau inferior cifrei de 10 credite.

Având în vedere aceste modificări aduse Regulamentului cadru R 53, circa 5.000 de studenți ai USV vor beneficia de noile valori ale burselor și celorlalte forme de sprijin financiar și material, creșterea burselor și a numărului de beneficiari constituind un motiv de încurajare a performanței academice și de dezvoltare a acestei comunități la Suceava.