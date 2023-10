Cum-necum, distrași de atâtea evenimente, sportive sau nu, abia dacă am băgat de seamă că faza grupelor din Liga Campionilor a ajuns la jumătate. E momentul acela în care încep calculele, unele echipe fiind puse cu spatele la zid, șansa lor atârnând de un fir de păr. Dar să ne amintim de Atalanta de acum câteva ediții, care a pornit resurecția de la 0 puncte din primele 3 meciuri, reușind apoi calificarea! Ar putea repeta oare așa ceva Union Berlin, Antwerp sau... Benfica? Te întrebi în ce grupă ”a morții” or fi nimerit lusitanii, dar nu e deloc așa. Mai mult, ei n-au reușit niciun gol în câte un meci cu Inter, Sociedad și Salzburg, deși pe ultimele două le-au avut acasă! Tot la 0 goluri este și Milan, dar cu două puncte. Nimic nu e jucat în grupa milanezilor, dar stai și te întrebi ce consistență mai are Serie A, dacă propune în competiția regină o astfel de echipă, măsura neputinței atunci când întâlnește un adversar mai răsărit. În campionat merge umăr la umăr cu Inter și Juve, dar a luat bătaie în meciurile direct, iar acum urmează Napoli. E drept, în grupa de LC n-a nimerit deloc bine, cu PSG, Dortmund și Newcastle, dar nu ne-am fi așteptat ca o semifinalistă din sezonul trecut să rămână pe sec vreme de 3 meciuri. Totuși, niciuna dintre aceste echipe nu a avut forța să se impună în grupă, astfel încât jocul rezultatelor o menține pe Milan cu șanse teoretice. Mă încumet să spun că așa vor rămâne. Probabil doar pe Dortmund ar putea să o învingă, fiindcă nemții par într-o perpetuă reconstrucție, cu eternul Reus om de bază, cât timp nu se accidentează. Victoria la Newcastle mi s-a părut dacă nu mincinoasă, atunci exagerat de norocoasă, în condițiile în care Brandt se accidentase la meciul cu Bremen, după ce înscrisese unicul gol, iar Emre Can părăsea St. James’Park pe final de primă repriză. Doar barele i-au privat pe englezi de măcar un egal.

În fine, printre cele 4 echipe cu maximum de puncte probabil că se va regăsi și câștigătoarea de la anul. City desigur, Bayern desigur, Real desigur, dar și Barcelona, la primul sezon post-Messi în care va trece de grupe. Mai multe despre Real și Barça în articolul de mâine, ca preambul la El Clasico.