Luni, 31 Iulie 2023 (13:07:49)

Un import de 1500 de kg de hribi uscați și făină de hribi din Ucraina a fost oprit, după ce probele analizate în laboratorul Direcției Sanitare Veterinare și Control al Alimentelor Suceava au arătat că la examenul de control al radioactivității sunt depășiri mari la izotopii de cesiu 134 și cesiu 137. Informația a fost făcută publică luni, în plenul Consiliului Județean Suceava, de directorul DSVSA Suceava, Mihai Sorin Voloșeniuc.

Dr. Voloșeniuc a arătat că săptămâna trecută a fost identificat un lot suspect de contaminare radioactivă, ceea ce a dus la sistarea importului. Potrivit șefului DSVSA, o firmă din zona de munte din județul Suceava care se ocupă de import/ export produse din flora spontană intenționa să achiziționeze din Ucraina o cantitate mare de hribi uscați, făină de hribi și amestecuri de ciuperci, pe care ulterior să o exporte în SUA. „A adus probe din 5 categorii de produse și la două dintre acestea, hribi uscați și făină de hribi, am constatat depășiri foarte mari, de 10 ori, la cesiu 134 și cesiu 137. La celelalte produse și la alte produse similare pe care firma le avea pe stoc probele au fost conforme”, a declarat dr. Voloșeniuc.

Contactat telefonic, proprietarul firmei de import/ export, Vasile Laiba, a afirmat că de 8 ani face importuri din Ucraina și, ca mod de lucru, întotdeauna testează ceea ce vrea să cumpere. „Prelevez probe și fac analizele la mine în țară, ei știu asta. Cumpăr foarte mult de acolo și vreau întotdeauna să mă asigur că nu sunt probleme. Nu vin cu tot lotul în România, riscând să mă trezesc cu surprize la vamă. Mi-e frică de Dumnezeu, că e vorba de sănătatea oamenilor, și de lege. Pentru transportul ăsta, care trebuia să fie de 1500 de kg de hribi uscați și de 2000 de borcane de hribi murați, am fost în Ucraina, am cumpărat câte 100 de grame din fiecare produs și câteva borcane, am făcut actele și le-am dat la analiză la Suceava. Când au venit analizele le-am trimis la firmă, cu care am lucrat printr-un intermediar, și am refuzat lotul”, a spus Vasile Laiba.

Acesta a mai afirmat că se bucură că s-a obișnuit cu acest mod de lucru, cu atât mai mult cu cât statele în care exportă ciuperci și fructe de pădure – SUA, Correa de Sud, Germania, Franța, Italia – fac întotdeauna analize serioase ale produselor pe care le cumpără.

Testele pentru radioactivitate ar trebui, teoretic, să fie făcute la PTF Siret, care are un dotare un scaner, dar pentru siguranță în cazul produselor care ajung în alimentația oamenilor și animalelor se recoltează probe și se analizează în laboratorul DSVSA Suceava.