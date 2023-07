Luni, 10 Iulie 2023 (13:32:54)

Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) s-a îmbogăţit recent cu o valoroasă donaţie de carte, la recomandarea Ambasadei Japoniei la Bucureşti.

Este vorba despre un număr de 77 de titluri de cultură şi civilizaţie japoneză, în limba engleză, printre care: „Contemporary Japanese Literature: An Anthology of Fiction, Film, and Other Writings since 1945”; „Japan in the 21st Century: Environment, Economy and Society”; „Japanese Science: From the Inside”; „The Penguin Book of Japanese Short Stories”; „The Cambridge Companion to Modern Japanese Culture (Cambridge Companions to Culture)”; „Routledge Handbook of Japanese Culture and Society (Routledge Handbooks)”; „The Japanization of Modernity: Murakami Haruki between Japan and the United States (Harvard East Asian Monographs)”.

Proiectul a fost iniţiat la nivelul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Suceavaşi atribuit Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava de către prof. Carolina Vieriu, prof. Anca Tronciu, fost director al colegiului, dar şi de actuala conducere a liceului, care a susţinut necesitatea prezenţei acestor cărţi într-o bibliotecă de învăţământ superior.

Colectivul Bibliotecii Universităţii „Ştefan cel Mare”, care s-a implicat activ în derularea şi finalizarea acestui proiect, consideră că publicaţiile primite cu titlul de donaţie reprezintă, prin valoarea lor ştiinţifică, o sursă de informare curentă şi retrospectivă pentru comunitatea academică şi pentru majoritatea categoriilor de utilizatori.

Donația a fost posibilă cu sprijinul READ JAPAN PROJECT 2022, administrat de Tokyo Foundation for Policy Research, cu sprijin financiar din partea Nippon Foundation (https://readjapan.org/).