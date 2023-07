Luni, 10 Iulie 2023 (09:07:16)

Performanță deosebită pentru un tânăr luptător legitimat la CSM Bucovina Rădăuți. La Campionatul European sub 15 ani, Alexandru Lungu a obținut medalia de bronz la categoria 48 de kilograme lupte greco-romane. Elevul antrenat de Florin Rusu a participat sub culorile României și a disputat cinci partide și a fost învins doar în semifinale, în rest înregistrând victorii pe linie. Ediția din acest an s-a disputat în Ungaria, la Kaposvar, iar Alexandru Lungu este la prima performanță de acest fel la nivel european. Tânărul sportiv nu a făcut decât să confirme valoarea pe care o are, el fiind multiplu campion național. Alexandru Lungu provine dintr-o familie cu potențial sportiv. Fratele său, Constantin Lungu, a obținut în urmă cu câteva săptămâni tot medalia de bronz, la Europenele U17. Ambii frați sunt antrenați de Florin Rusu. Activitatea CSM Bucovina Rădăuți este susținută de Consiliul Local și Primăria Rădăuți, fără sprijinul cărora aceste performanțe ar fi fost mai greu de obținut.