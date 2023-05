Sâmbătă, 13 Mai 2023 (10:57:46)

Echipa de băieți a Școlii Gimnaziale nr. 8 din Suceava, câștigătoare a fazelor municipale și și județene la baschet, a participat recent la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. În competiția de la Iași, echipa coordonată de profesorii Adrian Cerlincă și Eduard Brînzei și-a măsurat forțele cu reprezentantele județelor Vaslui, Botoșani, Neamț, Bacău și Iași.

„Am încheiat turneul zonal pe locul al treilea, însă eu cred că puteam obține mai mult. Am câștigat primul meci din grupă susținut împotriva Bacăului, după care am cedat greu în fața echipei gazdă, Iași, care a beneficiat de un arbitraj prietenos. Așa am ajuns să jucăm finala mică, acolo unde ne-am impus clar în fața formației din Vaslui. Un motiv de mândrie pentru noi îl constituie și faptul că suceveanul Fabian Iriciuc a devenit cel mai bun marcator al turneului zonal, cu 93 de puncte. În final, doresc să-i felicit pe copii pentru determinarea arătată pe parcursul competiției de la Iași”, a declarat profesorul Adrian Cerlincă.