Stingerea luminilor

Sâmbătă, 25 Martie 2023 (09:23:42)

Municipalitatea suceveană se implică și anul acesta în proiectul internațional „Ora Pământului”.

Ediția a 17-a are loc sâmbătă, 25 martie 2023, iar participarea Sucevei, inclusiv cu un eveniment muzical, a fost anunțată de viceprimarul Lucian Harșovschi:

„Astăzi, între orele 20:30 - 21:30, ca în fiecare an, participăm la cel mai mare eveniment de mediu și vom opri iluminatul din Parcul Central.

Mai mult, un grup de copii din cadrul Corului Madrigal va susține un recital muzical în aer liber pentru cei prezenți.

Oriunde ați fi, vă îndemn să vă alăturați acțiunii mondiale și timp de oră să oferiți o pauză planetei prin stingerea luminilor”.

În ultima sâmbătă din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o oră, alăturându-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. De la an la an, numărul participanților crește, oferindu-i Pământului o oră în plus, prin economisirea resurselor.